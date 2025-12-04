El presupuesto del Ayuntamiento de Chiclana para 2026 roza los 150 millones de euros

El alcalde de Chiclana, José María Román, compareció hoy en rueda de prensa junto a la primera teniente de alcalde, Ana González, y a la delegada de Hacienda, Isabel Butrón, para explicar las líneas generales del presupuesto municipal para el año 2026, que el gobierno municipal llevará al Pleno Ordinario del mes de diciembre, que se celebra el jueves 18. Unas cuentas que ascienden a 149.790.828,14 euros, lo que supone un incremento de 3,4 millones euros respecto al presupuesto del presente año y de 15 millones respecto a 2024.

“Estamos hablando del presupuesto más alto de la historia de Chiclana y de la mejor manera que tiene el gobierno municipal de responder a las demandas de inversiones de servicios, en el sentido general, que hay en una ciudad con la pujanza económica, laboral y de calidad de vida que tiene esta”, comentó el alcalde, quien indicó que “son unas cuentas importantes, serias, rigurosas y reflexivas, que avanzan para la consolidación de una Chiclana cada vez más sostenible, con mayores servicios y empleo”. Además, añadió, que es fruto de la implicación de “todo el gobierno municipal y de las múltiples reuniones con colectivos de una ciudad que supera los 93.000 habitantes, con 22.000 más en los últimos 20 años”.

El desglose del documento presupuestario indica que la empresa municipal EMSISA pasa de 18.343.790 euros en 2025 a 19.988.037 en 2026; mientras que Chiclana Natural reduce sus números y de 48.783.031,38 euros baja a 46.471.271,92 euros. Por su parte, el montante dedicado al Ayuntamiento pasa de 107.459.929,23 euros en 2025 a 112.860.026,16 euros en el próximo año. “Es un presupuesto expansivo, que crece gracias también a la aportación del Gobierno de España, ya que la PIE se ha incrementado en un 8,7 por ciento, mientras que la Junta de Andalucía solo aumenta su aportación en un 1,8 por ciento”, aclaró.

Proyectos previstos

En otro orden de cosas, el alcalde detalló algunas de las inversiones previstas en este próximo 2026, que en total supera los 22 millones de euros. En este sentido, el Ayuntamiento dedicará a este concepto 8,1 millones de euros, EMSISA 400.000 euros, Chiclana Natural 4,6 millones de euros, además de los 6 millones del préstamo firmado con IBERCAJA y una parte de la PAI (Plan de Actuación Integrado) de 3,6 millones de euros, que se materializará en este próximo año.

“En materia de Vivienda, seguimos nuestra política de ejecución de VPO. Para ello se contempla 5,7 millones de euros para nuevas viviendas en construcción, al margen de los 2 millones previstos para el mantenimiento del parque público ya existente”, apostilló el alcalde, quien agregó que “también contamos con 5,1 millones de euros para infraestructuras y adquisiciones urbanísticas”. Y quiso aclarar: “Estamos hablando de actuaciones nuevas, no de las que ya estamos haciendo”.

Así, por enumerar algunos de los proyectos previstos, además de los 3,6 millones para actuaciones con cargo a la PAI, se ejecutarán otras iniciativas como la nueva ordenanza de residuos, nuevos contenedores semisoterrados, culminación del PERTE de digitalización del ciclo del agua, 19 nuevas viviendas sociales en la calle Bailén, dos en la calle Atlántida y 32 más (además, de la entrega de las 47 viviendas en régimen de alquiler, y 18 en régimen de venta en La Cucarela y las 26 de El Pilar), el nuevo pliego del servicio de autobuses urbanos, la nueva subestación eléctrica que estará en marzo y la ejecución de nuevos depósitos de agua, de la mano del Consorcio de Agua de la Zona Gaditana.

Asimismo, se prevé la aprobación del Plan d Ordenación Urbana (POU), la puesta en marcha de las viviendas Asimiladas Fuera de Ordenación, los planes especiales para dotación de servicios básicos a viviendas construidas sin licencia, la puesta en carga del edificio de la Plaza Mayor con el traslado de la Escuela Oficial de Idiomas, el nuevo cuartel de la Guardia Civil, la apertura del centro cultural El Olivo, la ejecución del centro cultural de Las Albinas, la nueva carretera de Fuente Amarga, el Plan de Asfaltado y mejoras en los colegios, un Plan de Barriada de 1,5 millones de euros, nuevos contratos de señalización y bienestar animal, la pasarela peatonal sobre el río Iro, la mejora de la N-340, etcétera.

El alcalde quiso destacar que, además, “tendremos cuatro proyectos muy importantes en cuanto a infraestructuras, como las mejoras de las carreteras del Pinar de los Franceses, El Marquesado, Pago del Humo y Molino Nuevo (Vipren), todas ellas con tubos de agua potable”, para añadir que “se trata de una inversión potente del Ayuntamiento, que precederá a la que posteriormente tienen que hacer los vecinos para poder obtener los servicios básicos”. En este sentido, apuntó que “hemos pedido el auxilio de la Junta de Andalucía, pero la respuesta ha sido negativa. Aun así, no nos vamos a quedar en el lamento y vamos a seguir invirtiendo hasta el límite de nuestras posibilidades”.

Por otro lado, el alcalde quiso enfatizar que, “por supuesto, vamos a seguir trabajando en temas tan importantes como nuestros mayores, los jóvenes, el feminismo, Deporte, Cultura, Servicios Sociales, Medio Ambiente, etcétera. En todas estas y otras materias, Chiclana es un referente en la Bahía de Cádiz”.

También, declaró que “continuaremos trabajando para mejorar los servicios a la ciudadanía y ejemplo de ello lo tenemos en Seguridad, con los 26 agentes de Policía Local que se incorporan, además de otras 24 plazas previstas en la Oferta de Empleo Público o el nuevo cuartel de la Guardia Civil”.

Igualmente, José María Román afirmó con rotundidad que “todo lo que presentamos hoy y haremos el año que viene es posible porque cuento detrás con un gran equipo, que ha resultado mejor de lo que pensaba inicialmente”, para subrayar que “hay una capacidad importante de interlocución con la ciudadanía”. Y se mostró convencido de que “Chiclana está atendida porque tiene un equipo de Gobierno implicado con la gestión de la ciudad, pensando siempre en Chiclana por encima de todo. No hay mayor satisfacción que ser alcalde del pueblo donde uno nació y ver los avances tan grandes que estamos teniendo en Chiclana, mientras la gente te da la enhorabuena por ello”.

Falta de ayuda de la Junta y Diputación

Finalmente, el alcalde lamentó, un año más, la “falta de ayuda” de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial. En este sentido, José María Román recordó la nula implicación de la administración provincial en proyectos como las carreteras de Pago del Humo y El Marquesado, la piscina municipal o la envolvente del polígono industrial de Pelagatos. “Pese a lo dicho por la presidenta en un principio, la Diputación no ha estado y tenemos que asumirlo directamente desde el Ayuntamiento”, aclaró.

“Y lo mismo sucede con la Junta de Andalucía, cuya aportación al presupuesto es tan residual, que ni PP ni Vox han salido para hablar de las inversiones autonómicas previstas en Chiclana, puesto que no hay absolutamente nada”, comentó José María Román, quien apostilló que “nadie ha oído a la Junta hablar del pago del centro de salud de Los Gallos, del centro de salud de La Cucarela, del futuro hospital, de inundabilidad, de la carretera de Los Barrancos o la Ronda Oeste. Es una pena que no tenga capacidad de gestión y trabajo, porque no es suficiente con tener un presidente amable y simpático, sino que es necesario invertir en Chiclana”.