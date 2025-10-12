Chiclana: Vivienda y servicios públicos, ejes principales de los presupuestos de 2026

La Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Chiclana se encuentra estos días inmersa en la elaboración de los presupuestos para el ejercicio correspondiente a 2026, unas cuentas que en esta ocasión se verán ampliamente reforzadas por la concesión de 12 millones de euros, procedentes de la Unión Europa para el desarrollo del Plan de Acción Integrada de Chiclana (PAI), ‘La ciudad que fluye’, anunciada hace escasos días.

No hay duda que esta supone una auténtica inyección económica para el municipio, que acrecienta, sin duda, las inversiones que se estaban contemplando en el borrador económico. Y es que este respaldo europeo no solo robustece y amplía la hoja de ruta marcada por el gobierno local, sino que también consolida a Chiclana como una de las ciudades andaluzas más activas en la captación y gestión de fondos comunitarios. Y lo más importante: estos recursos permitirán acelerar proyectos muy esperados por la ciudadanía.

La responsable de Hacienda, Isabel Butrón, es quien, junto a su equipo, se encuentra ultimando esta propuesta, que pretende que se apruebe en el Pleno de la Corporación Municipal antes de que termine el año, como ya ocurrió en la anualidad anterior. En líneas generales, se trata, según ha explicado, de unas cuentas “realistas y comprometidas con las necesidades sociales”, que vuelve a colocar la vivienda pública como uno de los pilares fundamentales de la acción del gobierno. En este sentido, detalla: “El Consistorio continuará apostando por nuevos proyectos de construcción y rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler social, con especial atención a los jóvenes y a las familias con menos recursos”.

En este apartado, entre las actuaciones más destacadas figuran las nuevas licitaciones en los dos solares de la calle Bailén y la culminación de las promociones actualmente en marcha, con 47, 26 y 18 viviendas, respectivamente. A ello se suman los avances dentro del programa Ciconia, un marco de colaboración público-privada que está permitiendo multiplicar las oportunidades de acceso a una vivienda digna. También se prevé la recuperación de inmuebles del parque público en desuso, con el objetivo de adjudicarlos a nuevas familias.

El alcalde y el delegado de Servicios Sociales, en una de las parcelas adquiridas para 19 viviendas sociales.

Además de esta apuesta, el gobierno local -comenta la delegada- “seguirá garantizando la prestación de todos los servicios públicos esenciales, con el propósito de que la ciudadanía esté atendida en todos los niveles”. Una tarea sobre la que es muy sincera, al reconocer la dificultad que conlleva: “Aprobar un presupuesto en el Ayuntamiento de Chiclana no es nada fácil, ya que debemos dar respuesta a la gran cantidad de servicios que hay y al alto grado de inversiones que exige una población en continuo crecimiento. Todo esto tenemos que hacerlo con la losa de la bajada temeraria que hizo el Partido Popular y de la que la ciudad aún no se ha recuperado”.

Inversiones

En cuanto a las inversiones que se van a recoger en este borrador de presupuestos, Isabel Butrón ha querido hacer referencia, en primer lugar, a que es fruto de las reuniones que el gobierno local ha mantenido con colectivos y asociaciones, especialmente, en todo el proceso participativo que se llevó a cabo en torno al proyecto ‘La ciudad que fluye’ y, por otro lado, con entidades vecinales para dar respuesta a las demandas de las barriadas.

Como consecuencia de este procedimiento, se han incluido proyectos tan relevantes como la nueva piscina municipal, el futuro estadio de fútbol o la escuela de formación que se ubicará junto al centro de iniciativas juveniles BOX. También destacan la culminación de la tercera fase de la Alameda del Río, un espacio emblemático en el municipio, o las mejoras en centros educativos, entre otros.

El presupuesto de 2026 contempla además nuevos equipamientos, como el centro cultural de Las Albinas o el traslado de la Escuela Oficial de Idiomas al edificio de la Plaza Mayor, una iniciativa que busca dar una ubicación céntrica y moderna a este servicio educativo. En materia de infraestructuras, el Consistorio prevé también el nuevo depósito de agua de La Pedrera, la futura subestación eléctrica y el desarrollo del Plan de Arbolado, que fortalecerá el compromiso municipal con la sostenibilidad y el medio ambiente.

Junto a todo ello, se pretende impulsar la puesta en marcha de los planes especiales y dar pasos decisivos en el desarrollo del Plan de Ordenación Urbana (POU), así como iniciar la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). También figurarán en este documento económico el Plan de Barriadas y la culminación del programa de mejora de las grandes carreteras, actuaciones que buscan cohesionar el territorio y conectar mejor las distintas zonas de la ciudad.

En paralelo, se avanzará en programas vinculados al bienestar animal, como la licitación y adjudicación del nuevo núcleo zoológico, que permitirá mejorar las condiciones de atención y cuidado de los animales abandonados.

No obstante, más allá del esfuerzo municipal, Isabel Butrón confiesa que considera necesario “el complemento y la atención del resto de administraciones como único camino para garantizar el correcto funcionamiento de una ciudad en crecimiento, que hoy supera los 93.000 habitantes”. En este sentido, dice mostrarse confiada “en la sensibilidad de la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz, a pesar de que en los últimos años se han olvidado de Chiclana, para dar respuesta a necesidades contrastadas y fundamentales de este municipio”.

La delegada municipal de Hacienda, Isabel Butrón.

Concretamente, en su opinión, la mejora en las infraestructuras sanitarias, educativas y medioambientales y la construcción de la Ronda Oeste y la mejora de Los Barrancos, entre otras inversiones de la administración autonómica, “no pueden demorarse más”. Mientras que, por parte de la institución provincial, califica como vital “que cumpla sus compromisos con las carreteras de Pago del Humo y Marquesado y con los empresarios en el Polígono Industrial de Pelagatos”.

“Vamos a seguir insistiendo en la necesidad de estos proyectos, sobre los que hasta ahora solo hemos obtenido el silencio por respuesta, en contraposición con el Gobierno de España que sí está haciendo su tarea con el nuevo cuartel de la Guardia Civil, el nudo de Tres Caminos o la mejora de la antigua 340”, concluye diciendo sobre este asunto.

En definitiva, esto es a grandes rasgos los contenidos más sobresalientes del borrador en el que actualmente trabaja el departamento que dirige Isabel Butrón. Una vez que esté culminado, tiene previsto mantener una serie de reuniones con la Asociación de Empresas de Chiclana y con los grupos políticos con representación en la Corporación municipal para trasladarles esta propuesta. Su objetivo es alcanzar el mayor consenso posible y facilitar una aprobación que permita iniciar 2026 con un presupuesto operativo desde el primer día, como ya ocurrió en el pasado ejercicio.

Cabe recordar que el Pleno dio luz verde definitivamente a las cuentas para este 2025, el 26 de diciembre de 2024, convirtiendo a la ciudad en una de los primeras en aprobarlas. Dotadas con 146 millones de euros, la mayor cantidad de la historia de Chiclana, estas contemplaban 17 millones para inversiones, mientras que las empresas municipales Emsisa y Chiclana Natural disponían de montantes de 18 y 49 millones de euros respectivamente.