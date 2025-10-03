Chiclana recibirá casi 12 millones de euros de los Fondos FEDER para los proyectos de ‘La ciudad que fluye’

El Ayuntamiento de Chiclana recibirá una ayuda de cerca de 12 millones de euros de Fondos FEDER para el Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘La ciudad que fluye’ que, sumado a la cofinanciación municipal del 15 por ciento, posibilitará la ejecución de proyectos por valor de 14 millones de euros. Así lo anunció hoy el alcalde, José María Román, quien destacó que “se trata de una gran noticia, puesto que podremos actuar en una superficie de 478 hectáreas en el entorno del río Iro”.

En concreto, en esta resolución provisional del Ministerio de Hacienda, en la que el Consistorio chiclanero aparece en quinta posición dentro de las grandes ciudades de Andalucía, aparece que la ciudad recibirá 11.948.905 euros, que llegarán, como se ha apuntado anteriormente, a los 14.057.535 con la cofinanciación municipal.

“Estamos muy felices porque vamos a llevar a cabo un total de 11 proyectos hasta el año 2029”, declaró el alcalde, quien recordó que “están enmarcados en de la Agenda Urbana 2030, un documento estratégico de ciudad, que nos permite acudir a programas de financiación con fondos europeos y estatales como este”.

Asimismo, quiso destacar que “las actuaciones se desarrollarán en torno al río Iro, aunque beneficiará a toda la ciudadanía, por lo que debemos felicitar a los chiclaneros y chiclaneras por esta resolución”, para añadir que “algunas están prácticamente terminadas y otras en proyectos básicos, pero se ha avanzado mucho para acelerar los trabajos”.

También declaró que “estamos hablando de un proyecto de ciudad, en el que creemos y que se iba a desarrollar antes o después, pero esta decisión permitirá que se haga a corto y medio plazo”.

Por otro lado, el regidor municipal tuvo palabras de agradecimiento para la delegada de Presidencia y Fondos Europeos, Ana González, el equipo de la Oficina Municipal de Proyectos, así como el Departamento de Fondos Europeos por el trabajo realizado, además de al personal del resto de áreas municipal implicadas. “Y, por supuesto, agradecer el respaldo del casi centenar de entidades que expresó su apoyo al Plan de Actuación Integrado de Chiclana y a todas las personas que lo han respaldado”.

Proyecto de la piscina cubierta de La Longuera.

“Nos podemos sentir muy satisfechos y orgullosos del respaldo obtenido por los técnicos del Ministerio de Hacienda, que ha calificado la propuesta de Chiclana como la quinto mejor de Andalucía. Así pues, la ciudad está de enhorabuena por esta resolución”.

Proyectos

Hay que recordar que los proyectos que el Ayuntamiento de Chiclana presentó a esta convocatoria del PAI ‘La ciudad que fluye’ son, por un lado, el ‘Parque fluvial’, en una parcela de 15 hectáreas junto a La Carabina, donde se prevé la construcción de un nuevo parque periurbano, que albergará huertos urbanos, equipamientos deportivos destinados a personas mayores y un parque de calistenia.

Asimismo, aparece un parque de ocio en La Longuera y la nueva piscina cubierta municipal en una parcela de 7.735 metros cuadrados. Además, contará con una amplia zona verde, parque de calistenia y marquesinas fotovoltaicas.

Otro de los proyectos es la ampliación de la Alameda del Río, donde actualmente se encuentra la sede de la Hermandad del Rocío, que será derribada y transformada en un nuevo parque infantil. También, se contempla la creación del espacio escénico ‘Cerro del Castillo’, en la parcela junto a la Torre del Castillo y la avenida de Reyes Católicos. Un espacio de 3.075 metros cuadrados, donde se creará una nueva zona verde, así como un espacio escénico para actos culturales y de ocio, además de un jardín vertical.

En este punto del casco histórico también se prevé la regeneración urbana del Barrio Nuevo, actuándose en las calles Castillo y Francisco Ignacio y, en función del presupuesto, incluir otras como Ánimas, Rosa y Plata. De esta forma, se pondrá en valor el centro Nueva Gadeira.

Por otro lado, se encuentra la rehabilitación integral del actual Campo de Fútbol para mejorar su accesibilidad, seguridad y sostenibilidad. Así, se demolerá la grada principal y se construirá un nuevo edificio que, en la parte interna, soportaría un nuevo graderío y en la parte externa sería una galería comercial. Además, contará con un nuevo terreno de juego y espacios comunes para un mayor disfrute de los usuarios.

La rehabilitación de los colegios públicos Isabel La Católica y El Trovador también se incluye en esta propuesta. En este caso, se procederá a la mejora de cubiertas, huecos y carpintería para optimizar su consumo energético, así como a la instalación de placas fotovoltaicas para reducir su dependencia energética.

Además, en la nave adquirida por el Ayuntamiento junto al HUB Digital, se procederá a la creación de una nueva escuela de formación municipal, así como a la realización de un programa formativo orientado a la inserción laboral de jóvenes. Y lo mismo sucederá con la Casa Bodega Cuatro Vientos, adquirida recientemente, donde se procederá a su rehabilitación para espacio cultural y social, contando con salas para actividades formativas, talleres, almacenes, despachos, etcétera.

Finalmente, se prevé llevar a cabo tres programas transversales, uno sobre reactivación económica del centro con ayudas a pymes para su modernización y digitalización, otro para personas desempleadas y otro de intervención social.