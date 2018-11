El PSOE prevé la asistencia de un millar de personas al mitin de Pedro Sánchez y Susana Díaz el domingo

La secretaria general del PSOE-Chiclana, Cándida Verdier, junto a la secretaria de Organización, Mª Ángeles Martínez, y al coordinador de campaña, José Luis Ruiz, han presentado el encuentro del domingo 18 con el que el PSOE de la provincia prácticamente comenzará a lo grande la campaña a las elecciones andaluzas con la visita a la ciudad del secretario general del partido y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata socialista y presidenta de la Junta, Susana Díaz.

"Esta próxima madrugada da inicio la campaña y nuestra candidata Susana Díaz protagonizará este próximo domingo un acto público en Chiclana junto a nuestro secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", ha indicado Cándida Verdier, quien ha mostrado su satisfacción "porque, en primer lugar, Chiclana acogerá este acto y, por otro lado, porque estamos convencidos de que el PSOE volverá a gobernar en Andalucía, más aún después de conocer ayer los resultados del CIS".

La cita, que se celebrará en Bodegas Vélez, dará comienzo a las 12 del mediodía

Por ello, la responsable socialista ha resaltado que "tenemos el honor de recibir el próximo domingo, a las doce del mediodía en Bodegas Vélez, a nuestra candidata a la Presidencia del Gobierno andaluz, Susana Díaz, y de contar también con la presencia del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez". "Además, si la memoria no me falla, es la primera vez que coinciden en Chiclana los presidentes estatal y autonómico", ha comentado Cándida Verdier, quien ha añadido que "también estará, como no podía ser de otra forma, nuestro alcalde y candidato en las próximas elecciones municipales, José María Román".

En lo que a los aspectos organizativos en relación con el acto del domingo respecta, desde la Agrupación Local Socialista recomiendan a aquellas personas que vayan a asistir al encuentro que acudan con suficiente tiempo de antelación, para evitar problemas a la hora de estacionar los vehículos en las proximidades y acceder a las instalaciones de Bodegas Vélez, al tratarse de un encuentro en el que se prevé la asistencia de cientos de personas d etoda la provincia en unos salones con capacidad para 1.200 personas.