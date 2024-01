Una veintena de exposiciones temporales conforma este año la programación del Museo de Chiclana

La delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, y el director del Museo de Chiclana, Jesús Romero, dieron a conocer en rueda de prensa la variada oferta de exposiciones temporales que han programado en el Museo de Chiclana a lo largo de 2024 y que contará con una veintena de muestras, en las que serán protagonistas la pintura, la escultura, el grabado, el tatuaje, la filatelia, la literatura, la historia, la fotografía o el cómic, entre otras manifestaciones artísticas.

Así, después de la inauguración el pasado mes de diciembre de ‘Sopirocallaso’, muestra que permanecerá abierta hasta el 18 de febrero y en la que el alumnado del taller Eqartis homenajea a Sorolla y Picasso, la primera de las exposiciones que verá la luz en 2024 es ‘Herbarivm. Plantas silvestres del Pinar Público de La Barrosa’, de Javier Palacios, que permanecerá abierta al público del 18 de enero al 3 de marzo.

El 23 de febrero está previsto que sea inaugurada ‘Museo Oculto III’, tercera entrega de un proyecto que permite conocer colecciones privadas de Chiclana, en esta ocasión de los galeristas María Aguilar y Antonio Marín. Apenas cuatro días después, el 27 de febrero, llegará el turno de ‘Letras de ciencias’, una original exposición en la que las letras serán las que hablen de las ciencias.

Marzo irrumpe en el Museo de Chiclana con ‘Literatura de cordel’ (del 8 de marzo al 28 de abril), una aproximación a los antiguos cuadernillos o pliegos sin encuadernar, en verso o en prosa, en los que se presentaban las publicaciones al público, y con ‘Tatuaje y Reparación’ (del 12 de marzo al 21 de abril), arte y terapia dentro del oficio de tatuadora, de la mano de Mariló y Patri del Estudio ‘Peggy Sue’.

El polifacético Lorenzo Cherbuy contará con un merecido tributo entre las paredes de la Casa Briones a través de la exposición ‘Una vida, una obra’, que entre el 3 de mayo y el 7 de julio, acercará al público el universo creativo del desaparecido artista gaditano. Por su parte, el 7 de mayo, arrancará la ya clásica muestra que propone la Asociación Filatélica ODA, en esta ocasión bajo el título de ‘Celebrando a García Gutiérrez’, con motivo del 140 aniversario del fallecimiento de dramaturgo chiclanero.

El 8 de mayo se inaugurará la exposición ‘La Antigüedad. Una mirada desde la infancia’, que protagoniza el alumnado del CEIP José de La Vega, mientras que el 26 de junio llegará el turno de ‘Catedrales. Cuadros al óleo de luz divina’, que ofrece una profunda reflexión acerca de la luz a través de los trabajos en óleo y en vidrieras de Francisco Plazuelo.

Segundo semestre

Tres muestras verán la luz en el mes de julio en el Museo de Chiclana. El día 11 arranca ‘Chiclana desde Santa Ana’, que ofrecerá a través de la fotografía la transformación progresiva de la ciudad; desde el 12 de julio será protagonista el escultor Agustín Pérez Castiñeira, con la exposición ‘Reflejos’, una obra que combina originalidad y calidad plástica. Por su parte, el día 17 llegará ‘Don nadie. Retratos para la posteridad’, en la que perfectos desconocidos, espejos y marcos vacíos son el centro de las miradas.

Los grabados de Juan Candón y el gran maestro polaco Premiezlaw Tzickiewicz tomarán el Museo del 17 de agosto al 29 de septiembre, con ‘Reencuentro’, mientras que el 24 de septiembre arranca ‘La música por los ojos. Arte y rock’, un recorrido visual por grandes obras de la música a través de creaciones de grandes artistas plásticos. Sin solución de continuidad, el 10 de septiembre llegará ‘Mary Shelly y Frankenstein’, que habla de esta creación portentosa del Romanticismo, una de las obras más vivas y vigentes de este movimiento, así como de su autora; y el 8 de octubre será el turno de ‘Naturae Humanae’, que ofrece el trabajo más maduro del artista plástico Eduardo Martínez.

Entrando en la recta final del año, el 13 de noviembre está prevista la inauguración de ‘Otras estampas navideñas’, una interesante muestra de grabados de temática navideña realizados a lo largo de los siglos, y desde el 3 de diciembre ‘La Historia tras las historias’, en la que García Gutiérrez vuelve a tomar protagonismo a través de sus dramas. También en diciembre, Agu Ariza se convierte en el guía perfecto de ‘Comics: Una guía de lectura’, que estará desde el viernes 13, mientras despedirá 2024 la fotografía de Paco Montiel y la tercera entrega de ‘Gente daquí’, en esta ocasión fijándose en el mundo del deporte.

Susana Rivas y Jesús Romero

Sobre esta completa programación, Susana Rivas explicó que está confeccionada para la ocasión “da continuidad a trabajo que se viene desarrollando durante los últimos tiempos, tanto en la calidad como en la cantidad de la oferta expositiva. Este año volvemos a contar con una veintena de exposiciones que van a dar cabida y respuesta a todas las demandas y todas las sensibilidades de una ciudadanía que, año tras año, viene dándonos la razón en todo lo que venimos programando, pues el número de personas que visita el Museo de Chiclana es cada vez mayor. Así que, una vez más, afrontamos el año con la ilusión de que la oferta guste a todas y a todos”.

Por su parte, Jesús Romero, señaló que “hemos trabajado en una programación amplia en todos los sentidos, es decir, exposiciones que recojan asuntos muy diversos, de tal modo que no haya alguien que diga que no le atraiga ninguna de ellas… habrá pintura, grabado, tatuaje, cómic, ciencia, literatura, historia… es muy complicado que a alguien no le atraiga o le concierna alguna de estas propuestas. Y esto es muy importante, porque la mayoría de las personas que visita las exposiciones temporales luego recorre las permanentes, está más que demostrado que las temporales revitalizan a las permanentes”.