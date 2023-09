El Museo de Chiclana acoge un paseo del Románico al Gótico con 'El triunfo de los sentidos'

La delegada municipal de Cultura, Susana Rivas; y el director del Museo de Chiclana, Jesús Romero, han inaugurado la exposición El triunfo de los sentidos. Del Románico al Gótico, que podrá visitarse hasta el 25 de noviembre. Así, después de seis años, la Delegación de Cultura retoma una idea, aunque desde una óptica distinta, que ya plasmó en una exposición entonces, la transición del Románico al Gótico como un fenómeno que trasciende la dimensión puramente plástica.

La Edad Media no puede resumirse en aquellos “siglos oscuros” que nos decían no hace tanto en las escuelas elementales. En 1.000 años no cambia poco la luz, la tímida luz que entraba por las estrechas aspilleras de los templos románicos, la luz que a raudales invadió las esbeltas catedrales góticas. De la luz de estos siglos trata en cierto modo esta nueva exposición temporal que ofrece el Museo ahora.

Por supuesto que el avance de las artes hicieron lo suyo. Así, durante siglos, en la Europa medieval y mayormente cristiana, predominó el pensamiento platónico, con un escaso aprecio del cuerpo y, en consecuencia, de los sentidos como fuente de conocimiento se dejó sentir sin duda en la creación artística. Pero el resurgimiento de Aristóteles por muchos en este periodo supuso la recuperación del valor de los sentidos y el arte. Así, los últimos siglos de la Edad Media tomó la senda de un realismo naturalista en la que llegó bien lejos, hasta culminar en la inclusión del paisaje como fondo en las pinturas o en el retrato de los primitivos flamencos, dejando atrás la imagen casi conceptual precedente de líneas claras y colores planos así como la rigidez hierática.

De aquel cambio de paradigma, de la transición de una época a otra trata esta muestra que descansa sobre artísticas/artesanales recreaciones del Románico y el Gótico de las que se exponen casi un centenar de piezas que ocupan las Salas 1 y 2 de Exposiciones Temporales del Museo, tanto de pictóricas como escultóricas: pinturas, tallas de madera, alabastro, marfil, hueso, bronce, esmalte, etcétera…

“Seguimos trabajando desde el Museo para poner en valor los estilos artísticos que nos han acompañado a lo largo de la historia y que se recupere esa visión pedagógica e ilustrativa, con el fin de que colegios e institutos puedan venir”, indicó Susana Rivas, quien ha indicado que “en la muestra queremos explicar ese largo tránsito en el Medievo con dos estilos claramente representativos como el Románico y el Gótico”. “Invitar a la ciudadanía para que se acerque y disfrute de esta nueva exposición, así como a los centros educativos de Chiclana para que puedan acercarse”, recalcó.

Por su parte, Jesús Romero apuntó que “desde el Museo hemos querido recuperar cosas que, en algún momento, han sido interesantes, como ocurre con esta exposición sobre el Románico y el Gótico”.