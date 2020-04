El coronavirus condicionará el presupuesto municipal de este año en Chiclana

El alcalde de la ciudad, José María Román, ha presidido el Pleno ordinario del mes de marzo, que por las actuales circunstancias de alerta sanitaria se ha celebrado hoy miércoles 1 de abril, convirtiéndose el Ayuntamiento de Chiclana en el primero que celebra una sesión de forma telemática en España, según fuentes del propio Consistorio. En este sentido, el regidor chiclanero ha comenzado agradeciendo la labor que están desarrollando los servicios sanitarios, las Fuerzas de Seguridad del Estado y los trabajadores de la administración pública que aseguran los servicios mínimos de la ciudad, así como a todos los vecinos de Chiclana, en general, por el comportamiento de responsabilidad que están mostrando estos días.

José María Román ha explicado que, dada las circunstancias motivadas por la pandemia provocada por el COVID-19, habrá que realizar distintas modificaciones con respecto a lo planteado a nivel local para este año 2020, comenzando por la partida presupuestaria, que deberá ser reorganizada para atender a las necesidades que surjan en consecuencia a la crisis sanitaria actual. En este sentido, ha resaltado que “ya se ha actuado en esta línea, asegurando que no se va a proceder al corte de agua, ni de luz, así como el no tener que pagar la zona azul durante el Estado de Alarma, entre otras medidas”.

En cuanto a servicios prestados, el alcalde ha destacado el trabajo que se está desarrollando desde Servicios Sociales, añadiendo que “hemos tenido que añadir a esta Delegación otras como la de Familia e Infancia o la Delegación de Participación Ciudadana, para que atiendan a todas esas personas que más lo necesitan en estos momentos”. Del mismo modo ha resaltado que “se van a contratar a dos trabajadoras sociales y a una psicóloga para que el desarrollo y la agilidad del trabajo sea mayor”.

Entre las ayudas que se están desarrollando, el regidor ha destacado que “se van a dar unas ayudas de emergencia desde el Consistorio de tres meses, que no computarán en el listado de ayudas ordinarias de cada usuario y cuyo importe va a ser superior al importe que se ofrece en las ayudas ordinarias de cuatro meses”. En este sentido, hay que añadir las entidades que colaboran con el reparto de alimentos como son Cruz Roja, Nueva Luz, Cáritas, La Olla Solidaria e Iglesia Evangélica, así como el Plan SYGA atendiendo en tres colegios a los niños para los que se ha solicitado este servicio.

Por otro lado, en cuanto al personal municipal, ha explicado que “Emsisa tiene trabajando al 50% de la plantilla de Ayuda a Domicilio y ya son 193 las personas que están teletrabajando desde sus casas, para lo que hemos tenido que comprar algunos ordenadores, mientras que otros empleados públicos trabajan con los suyos propios”. Entre las medidas tomadas destaca también la aplicación de tarifas de basura reducidas por la premisa de ‘local cerrado’ y en cuanto a viviendas se está a la espera de las medidas a las que hace referencia el Estado. Con respecto a todo lo explicado, José María Román ha expuesto que “se trata de ayudar, pero también de cumplir y, es por ello, que hay que tener liquidez para poder seguir pagando ayudas sociales y desarrollando medidas que beneficien a los más desfavorecidos”.

En referencia al desarrollo de un Plan de Contingencia de gastos innecesarios, el alcalde ha señalado que “cuando todo vuelva a la normalidad habrá que poner en marcha políticas de mayores, deportes, juventud y cada una de las delegaciones y colectivos querrán su trozo de cariño. Por tanto, toca valorar y meditar para no equivocarnos y, es por ello, que no he querido precipitarme en ningún sentido, pero sí reclamar las posibilidades económicas de las que podamos beneficiarnos, como he hecho con la Mancomunidad”.

La portavoz municipal, Cándida Verdier, ha recordado algunas medidas del Gobierno central, como la devolución de la cuota de autónomos del primer trimestre que ha sido cobrada

En lo que a las intervenciones de los diferentes grupos de la oposición se refiere, fuentes municipales han explicado que la portavoz municipal de Vox, Susana Candón, al igual que otros portavoces de la oposición, ha solicitado que se dé un parte diario de los casos de COVID-19 en la ciudad, a lo que el alcalde ha respondido que “se trata de algo que corresponde a las autoridades sanitarias y nuestro conocimiento de forma oficial de los datos es el mismo que el de ustedes, ya que desde la Junta de Andalucía prefieren dar los datos a nivel provincial y yo respeto lo que ellos dicen”. También ha hecho alusión a que se coloquen las banderas del Ayuntamiento a media asta por los fallecidos recientes a lo que el alcalde le ha respondido que así será.

El portavoz de Podemos, Jorge Guerrero, ha solicitado al alcalde que se explique la repercusión económica para las arcas municipales, a lo que el alcalde le ha respondido que es una cuestión incierta, que se conocerá en los siguientes meses y según transcurra toda esta situación.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, José Ángel Quintana, ha preguntado sobre los controles de acceso a la ciudad, incidiendo el alcalde en que “hay que tener cuidado con los bulos, ya que las entradas en Chiclana extraordinarias apenas existen y se está procediendo a multar a todo aquel que se salte las normas establecidas”. En materia económica, José María Román ha explicado que “ha solicitado a todos los delegados que cuenten de qué partidas podemos prescindir y con cuánto dinero contamos de cada Delegación para atajar la situación económica que viene”.

La portavoz del PP, Ascención Hita, ha lanzado un mensaje de optimismo y ha incidido en la ayuda a las familias necesitadas y a los autónomos. Además, ha mostrado su apoyo a las palabras del alcalde, ya que asegura que, “si se eliminan todos los impuestos, el Ayuntamiento puede entrar en una situación muy complicada en la que no pueda ayudar a nadie”. Hita ha asegurado que “va a hablar con Ana Mestre para que la llegada de la Renta Mínima se agilice”. También ha hecho referencia a la Tasa Consorcial de basura, a lo que el alcalde le ha respondido que “estamos preparando un texto para solicitar de oficio al Consorcio provincial de basura la revisión del expediente”.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Cándida Verdier, ha recodado las distintas medidas puestas en marcha por parte del Gobierno de España, tanto en materia sanitaria como social y económica, entre ellas, el reciente anuncio de la devolución de la cuota el primer trimestre a los autónomos y que ha sido cobrada. Asimismo, ha explicado las acciones llevadas a cabo desde el gobierno municipal en materias social y económica y la reorganización del personal municipal.

Finalmente, el alcalde ha cerrado el punto instando a la convocatoria de la Junta de Portavoces de cara a la celebración de un Pleno Extraordinario sobre la tasa consorcial de basura de 2016 y aquellos asuntos que sean necesarios, además, de la Junta General pendiente de Chiclana Natural, que tuvo que ser suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto de Estado de Alarma.