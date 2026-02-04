La comedia 'Cádiz' llega este sábado al Teatro Moderno de Chiclana

El Teatro Moderno será escenario este sábado 7, a partir de las 20.00 horas, de la representación de la obra Cádiz, una comedia producida por Teatro Lara y dirigida por Gabriel Olivares que replantea el concepto de la amistad masculina. Fran Nortes, Bart Santana y Nacho López conforman el reparto de esta propuesta cuyas entradas ya se encuentran a la venta, a precios populares, en la taquilla del teatro en horario de 17.00 a 21.00 horas y a través de www.tickentradas.com.

Cádiz presenta la historia de tres amigos de toda la vida, Eugenio, Adrián y Miguel, que, a sus 40 años, ven sus vidas y perspectivas muy diferentes: uno mira al futuro, otro al presente y el tercero al pasado, explorando la amistad masculina, la madurez, la aceptación de las diferencias y la dificultad de expresar emociones, usando el humor para reflexionar sobre la masculinidad y la importancia de quererse a uno mismo.

La obra parte de la observación de la estupidez masculina y de la necesidad de cambio de la definición de ser "hombre", porque "quererse" no es solo cosa de chicas. En palabras de Fran Nortes, autor del texto, "creo firmemente que a través de la comedia podemos entender, con cariño y amabilidad, nuestros pequeños defectos para llegar a ese cambio".