Cifra récord con el autobús urbano en Chiclana: 1,3 millones de viajeros en 2025

Los autobuses urbanos de Chiclana han alcanzado la cifra récord de 1.316.510 viajeros a lo largo del pasado año 2025. Así lo ha anunciado el alcalde de Chiclana, José María Román, quien ha comparecido en rueda de prensa junto al delegado de Movilidad, José Vera, y el gerente de la empresa concesionaria del servicio, Nicolás Rodríguez. En este sentido, esta cifra supone un incremento de un 9,3 por ciento respecto a 2024, lo que supone 112.108 viajeros más, y de un 47 por ciento respecto a 2019.

Así, las líneas de costa han transportado al 63 por ciento del total de viajeros, lo que se traduce en 830.923, destacando las líneas 8 y 11 con 775.613. Y las líneas del casco urbano, es decir, las que conectan las barriadas con el centro, han sido usadas por el 37 por ciento del total, es decir, 485.587, destacando las líneas 1 (Solagitas) con 188.344 viajeros y 2 (Fuente Amarga) con 120.955.

El alcalde de Chiclana, José María Román, presenta los resultados del autobús urbano en la localidad / Ayuntamiento de Chiclana

Hay que resaltar que este año récord en cuando al número de viajeros del transporte urbano colectivo ha contado con las bonificaciones puestas en marcha por el Ayuntamiento de Chiclana y el Gobierno de España, sobre todo, para jóvenes y jubilados, que suponen casi del 90 por ciento de descuentos, y la nueva Tarjeta Infantil gratuita para los menores de hasta los 15 años. "Asimismo, hay que resaltar la magnífica acogida que sigue teniendo el servicio urbano durante los días de Feria, con una oferta que cubre 22 horas del día, alcanzando unos resultados de más de 43.000 viajeros transportados en 5 días, que han supuesto un incremento del 31 por ciento de uso con relación a la feria de 2024", ha expresado el alcalde.

Por otro lado, el regidor chiclanero ha destacado "la buena operatividad y el nuevo hábitat que está ofreciendo la nueva Estación de Autobuses, mueve al día 5.800 personas al día y que concentra todas las líneas urbanas, metropolitanas e interurbanas que atienden a la ciudad, así como la parada de Taxis". "Todo ello junto al nuevo 'Sistema de Información a Tiempo Real' que, a través de pantallas y paneles informativos, así como su avanzada APP, dan la necesaria fiabilidad y la certidumbre que solicitaban todos los usuarios", ha recalcado.

Finalmente, indicar que a lo largo del año 2025 se han incorporado a la flota de vehículos dos microbuses y un autobús de 12,5 metros. "Y en este año 2026 se aprobará el pliego para la licitación del nuevo servicio de transporte público colectivo, donde se mejorará el servicio ciudadano y con una mayor implicación medioambiental", ha comentado José María Román, quien ha insistido que "desde antes de la pandemia, hemos incrementado el número de usuario en casi un 50 por ciento, además de incorporarse nuevas tecnologías e infraestructuras, destacando la nueva Estación de Autobuses, que tiene una ubicación idónea y funciona perfectamente". "Felicitar al delegado y al equipo humano de Belizón y Rodríguez por estos magníficos datos, gracias al buen trabajo que se está llevando a cabo", ha concluido.