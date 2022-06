El chiclanero Christian Parejo busca este sábado proclamarse como el mejor novillero de Andalucía

La tercera edición del Circuito de Novilladas de Andalucía está llegando a su fin. Este año van a ser un total de nueve novilladas y han participado ocho novilleros y 16 hierros andaluces distintos. Tras la final a tres celebrada el pasado sábado en Palos de la Frontera, el título se lo disputarán el sevillano Calerito y el chiclanero Christian Parejo ante novillos de Juan Pedro Domecq, La Palmosilla y El Cotillo en Antequera.

La jornada de la gran final no se limitará al festejo taurino ya que desde las 11 de la mañana están previstas unas serie de actividades hasta que anochezca en Antequera: desayuno gratuito, hinchables, taller de banderillas, paella popular, dj… todo ello en los aledaños de la plaza de toros. Además la final será retransmitida para toda Andalucía por Canal Sur TV. Desde Chiclana saldrán autobuses hasta Antequera con precios reducidos para apoyar a su paisano y aún están a tiempo de apuntarse.

El chiclanero Christian Parejo, es gaditano con acento francés porque allí reside. También participó el pasado año y pasó a semifinales pero por una lesión de rodillas no pudo continuar. Este año ha llegado a la final y el sábado vivió un día inolvidable. Toreó por la mañana en Istres, cogió una avioneta de “juguete” en la que cabían 4 pasajeros y tras 7 horas de vuelo y 1500km aterrizó en Huelva cuando ya había arrancado el paseíllo. Corrieron turno los compañeros y pudo disputar la final. Se vistió en el avión, una verdadera aventura que ha merecido la pena. En este Circuito comenzó toreando en Berja (Almería) ante una complicada novillada ganándole el duelo a Diego Bastos y cortando una oreja. Después llegó el duelo con El Melli en Motril (Granada) saliendo en hombros con dos orejas. El pasado sábado en Palos cortó tres orejas desorejando a su oponente de Ave María. Parejo confiesa que “todavía en el Circuito no se me ha visto totalmente como soy”.

El padrino del Circuito es el maestro Paco Ojeda compartió este miércoles una jornada de campo con ellos. Ojeda revolucionó el toreo en su época y desde el bolsín clasificatorio celebrado hace unos meses en Cádiz ha estado acompañando a los novilleros del Circuito en determinados actos. Los dos jóvenes novilleros escucharon atentamente los consejos y las palabras sabias de Ojeda antes de tentar cada una vaca en la ganadería gaditana de La Palmosilla, uno de los hierros que lidiará en la final junto a Juan Pedro Domecq y El Cotillo. Paco Ojeda les pidió que diesen la cara y el corazón y sobre todo que sorprendan, que cada uno saque el armamento que tenga. En la jornada de campo también les acompañó el torero López Simón y el futbolista del Chelsea y de la selección española, Marcos Alonso.

Las entradas a precios populares desde 8 euros, ya están a la venta página de compra de la Fundación Toro de Lidia y en las taquillas de la plaza en horario de 10H. a 14H.y de 18H a 21h. El día del festejo se podrán adquirir desde las 10h. ininterrumpidamente hasta el comienzo del festejo.