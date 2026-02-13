Chiclana: La Hermandad del Huerto organiza el espectáculo ‘Ecos de Cuaresma’

El teniente de alcalde, Francis Salado, y las representantes de la Hermandad de Oración en el Huerto, Manoli Cana y Arantxa Pastor, presentaron recientemente el espectáculo ‘Ecos de Cuaresma’, que se celebrará el martes 3 de marzo, a partir de las 19.00 horas, en el Teatro Moderno. Un evento sobre música cofrade, aunque con un toque flamenco, cuyos beneficios irán destinados a esta cofradía para que pueda llevar a cabo sus proyectos y sufragar los gastos que supone su obra asistencial.

“Se trata de un espectáculo musical dirigido a todo tipo de público, así que, desde este Ayuntamiento animamos a todas las personas que quieran pasar un rato agradable a que compren su entrada, con un valor de 15 euros, y colaboren con esta causa que hoy nos presenta lesta hermandad”, declaró Francis Salado.

Arantxa Pastor explicó que el público asistente podrá disfrutar de un espectáculo “que fusiona el sentir cofrade con la guitarra flamenca y violines clásicos, incorporando el cante y el baile”.

Además, Manoli Cana señaló que en este evento “podremos escuchar temas clásicos como ‘Mi amargura’, ‘La esperanza de María’ o ‘Vida’, entre otras muchas. También tendremos el estreno del ‘Galileo’.

En este sentido, las personas interesadas en asistir a este espectáculo ya pueden adquirir su entrada a través de la página www.giglon.com, directamente en el Bar ‘La Flamenca’ o poniéndose en contacto con la organización de este evento al teléfono que aparece en el propio cartel anunciador 610752293.