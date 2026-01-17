El Cristo de la Vera Cruz protagoniza el cartel de la Semana Santa de Chiclana

Numeroso público se dio cita en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal para asistir a la presentación del cartel de la Semana Santa de Chiclana, que en esta ocasión es obra del artista sevillano Ricardo Gil.

El acto dio inicio con las palabras de la delegada de Hermandades de Penitencia del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, María Benítez, para pasar seguidamente al descubrimiento del afiche que anunciará este año la Semana Mayor chiclanera. Tras ello se dio paso a la intervención del autor y la proyección de un vídeo sobre su proceso de elaboración. La presentación finalizó con las palabras del presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Antonio Rodríguez, y del alcalde de la ciudad, José María Román.

Presidente

“Para nosotros siempre es un orgullo poder llevar a cabo la presentación del cartel que anunciará una nueva Semana Mayor, siguiendo la línea de dotar de un patrimonio artístico al Consejo, a través de la cartelería, hecho que creo que estamos consiguiendo, de la mano de la delegada de Penitencias, que es la que tiene asumida esta responsabilidad”, declaró a este periódico Antonio Rodríguez. Sobre la obra, destacó que es un trabajo “imponente del Santo Cristo de la Vera Cruz, de una imagen tradicional de nuestra ciudad, a la que hemos recurrido desde siglos”. Para detallar que “viene a llamar la atención, viene a darnos el significado real de lo que es Cristo vivo en la Eucaristía y, por lo tanto, con una satisfacción tremenda presentamos este cartel que anunciará a todos los cofrades la llegada de una nueva primavera, la llegada de una nueva Pascua que vendrán después de aquella pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo”.

La obra

Por otro lado, su autor, Ricardo Gil, explicó que “se trata de una pintura realizada en acrílico y óleo sobre tabla, en la que aparece como protagonista el Santo Cristo de la Vera Cruz, donde el Señor destaca de manera rotunda, al ser representado en color rojo, indicando que Cristo es sacrificio absoluto, no solo derrama su sangre, sino que Él mismo es la sangre ofrecida, cáliz de vida y de salvación”. Representa así, continuó diciendo, “la entrega total de su vida por la salvación de la humanidad. En la Iglesia católica, el rojo adquiere un marcado simbolismo, asociado al Sagrado Corazón de Cristo, a la Eucaristía, a los santos mártires y al color empleado en diversas y señaladas celebraciones litúrgicas. El Santo Cristo asume todo el dolor humano, todas las heridas y todos nuestros pecados, siendo capaz de padecer la propia muerte en la cruz: el amor llevado hasta el extremo”.

Cartel de la Semana Santa 2026.

Ricardo Gil detalló que “el característico viento de Levante, tan propio de la provincia de Cádiz, se hace presente en el cartel a través de la melena agitada que envuelve el rostro del Señor. Diversos elementos de la Pasión, como el paño de la Verónica con el Santo Rostro inspirado en el Señor de la Humildad, los clavos, la lanza, la escalera o el INRI, se fusionan en la composición con dos antifaces de nazarenos que observan, un año más, la llegada inminente de una nueva Semana Santa. Como testigo de la escena aparece la luna llena, que ilumina cada Semana Santa la noche azul, destacando en color blanco junto a los atributos de orfebrería que porta el Señor de la Vera Cruz”.

Asimismo, desveló que “la tipografía que alberga el texto ‘SEMANA SANTA · Chiclana de la Frontera 2026’ se dispone en torno a la llaga del costado del Santo Cristo, anunciando la celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Un profundo estudio compositivo y del empleo del color permite atraer de manera directa la mirada hacia una zona clave del cartel, cumpliendo así el principal papel que desempeña la cartelería: despertar en el espectador un especial interés por detenerse y contemplar lo que se anuncia a través de un impacto visual”. Y subrayó que “el diálogo entre el tratamiento pictórico y la fuerza visual confiere al cartel un carácter contemporáneo, capaz de concentrar, mediante la figuración y el color, un mensaje claro y sugerente, que trasciende lo meramente informativo, para convertirse en una experiencia visual memorable, reforzando la identidad del evento y su capacidad de comunicación inmediata”.

Sobre qué ha supuesto para él elaborar el cartel de la Semana Santa de Chiclana, el artista afirmó que “representa en mí un gran reto y sobre todo una gran oportunidad de anunciar a través de mi pintura uno de los principales eventos que se celebran cada año en la ciudad”. Y añadió: “En lo personal y lo profesional me hace avanzar, apostando por perseguir en mi obra un impacto visual capaz de atrapar la atención del espectador y cumplir el mensaje anunciado a través del cartel”.

Ricardo Gil terminó diciendo que “el concepto, el empleo del color y la intensión de plasmar la entrega de Cristo en la Cruz por la salvación del mundo han sido los principales motivos de la creación de esta obra realizada por y para el pueblo de Chiclana”.

El autor

Artista plástico de 29 años de edad, cuya obra se distingue por la fuerza del color y la sensibilidad de su trazo, Ricardo Gil se ha formado en la Escuela de Artes de Sevilla y es graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Cuenta, además, con un Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato.

Su producción artística se caracteriza por el empleo de técnicas mixtas, en las que combina tintas planas con un lenguaje figurativo directo y contundente. De su trabajo emerge un universo cromático vibrante, donde la expresividad de los personajes se convierte en eje central de la composición.

Especialmente reconocido en el ámbito de la cartelería artística, Ricardo otorga un lugar destacado a la pintura sacra. En este terreno, dota a las Sagrada Imágenes de una profunda espiritualidad y dulzura, tomando como inspiración la escuela sevillana, pero reinterpretándola con un lenguaje plenamente contemporáneo.

El autor intervino en el acto. / Ayuntamiento de Chiclana

A lo largo de su trayectoria, ha participado en numerosas exposiciones colectivas y ha trabajado tanto para hermandades como para entidades privadas. Sus obras pueden contemplarse en diferentes puntos de la geografía española, con especial presencia en Andalucía.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran el cartel de la Romería de la Divina Pastora de Cantillana (2025), el de la Romería del Rocío de Triana (2025), el de la Navidad de Sevilla (2024), el del Pregón de los Armaos de la Macarena (2024), el de las Glorias de Sevilla (2023), el de la Hermandad de la Esperanza de Triana (2023) y el de la Romería de Valme de Dos Hermanas (2022)

Con un estilo personal que enlaza tradición y modernidad, Ricardo Gil se ha consolidado como una de las voces jóvenes más prometedoras de la cartelería y la pintura sacra en Andalucía.