Chiclana: Pedro Prian Díaz, designado pregonero de la Semana Santa 2026

El Consejo Local de Hermandades y Cofradías, en su reunión permanente celebrada ayer, desidió designar a Pedro Prian Díaz pregonero de la Semana Santa 2026. Cofrade de la Hermandad de la Vera Cruz, es también hermano del Patrón, de la Patrona, de la Borriquita y del VI Dolor, así como de la Hermandad de los Desamparados de Sevilla. Muy vinculado al mundo cofrade, el pasado año debutó como editor de la revista ‘El Palquillo’.

Este organismo también decidió que Pablo Pacheco Miceas sea el responsable del pregón de Glorias. Vocal de juventud de la Hermandad de Medinaceli y hermano de la Hermandad Sacramental de la Humildad y Paciencia, de San Juan Bautista y de la Amargura de Sevilla, destacó como pregonero de la Juventud en la pasada Semana Santa y fue el encargado de la primera salutación en honor a Santa Ana.

Una de las primeras corporaciones en pronunciarse sobre estos nombramientos ha sido la Hermandad de San Juan Bautista, a la que pertenecen ambos. “A buen seguro que sus palabras estarán al amparo de nuestro Santo Patrón, San Juan Bautista, en quien hallarán inspiración y fortaleza para proclamar lo que el corazón cofrade guarda”, señaló en redes sociales, para añadir que “esto no es sino reflejo de una hermandad viva, donde la dedicación de nuestros hermanos, como Pedro y Pablo, han recogido fruto abundante”. La corporación terminó diciendo: “Que el espíritu de San Juan Bautista os sostenga en esta bella labor. Recibid nuestra más cálida enhorabuena”.

El consejo también dispuso que el cofrade de honor sea Antonio Amado Rodríguez, hermano de La Soledad, a la que lleva vinculado desde principios de los años 70, ocupando en ella diversos cargos a lo largo de su trayectoria. Además, formó parte de la Junta Permanente del Consejo de Hermandades.

Asimismo, Ricardo Gil Lozano será el responsable de la elaboración del cartel de la Semana Santa 2026. Sevillano y graduado en Bellas Artes, su obra se caracteriza por técnicas mixtas y un lenguaje figurativo directo y colorido. Ha firmado afiches tan destacados como el de la Romería del Rocío de Triana (2025), la Navidad de Sevilla (2024) y las Glorias de Sevilla (2023).

Por otro lado, la imagen que presidirá el Vía Crucis oficial del consejo, el lunes 23 de febrero de 2026, será Nuestro Padre Jesús Nazareno, que se trasladará como es tradicional desde la Iglesia Conventual de Jesús Nazareno hasta la Iglesia de San Juan Bautista para el rezo del mismo.

La permanente también decidió que Iván Suazo Pérez, graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, se encargue del cartel del Tiempo de Glorias 2026. El trabajo de este artista está centrado en el dibujo y técnicas como el collage y la superposición y combina figuración y abstracción con gran fuerza expresiva. Ha participado en numerosas exposiciones y firmado afiches como El Sahumerio 2025 (Fuentes de Andalucía)