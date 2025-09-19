El Consejo y la Hermandad preparan la salida extraordinaria de la Esperanza en Chiclana

El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Chiclana, con la colaboración de la Hermandad de Humildad y Paciencia, ultima ya los preparativos de la próxima salida extraordinaria de la Virgen de las Lágrimas y Esperanza, que tendrá lugar el próximo domingo 5 de octubre por las calles del centro de Chiclana.

Se trata de una jornada histórica para el mundo cofrade de la localidad, y en especial para la titular mariana de la citada cofradía, ya que será la primera vez que dicha imagen procesione en salida extraordinaria en solitario. Dicho acontecimiento se enmarca dentro de las celebraciones que a lo largo de todo este 2025 se están llevando a cabo con motivo de la declaración del Año Jubilar de la Esperanza por parte de la Iglesia.

De esta forma, será en la mañana del domingo 5 de octubre cuando la imagen de la Virgen salga de regreso desde la Iglesia Mayor Parroquial de San Juan Bautista, donde se trasladará el martes 30 de septiembre a las 19:00 horas para la celebración de un triduo, hacia su sede canónica de San Telmo. Así, a las 11:30 horas del citado domingo tomará la salida desde la Iglesia Mayor, para recorrer luego un itinerario compuesto por las calles Santo Cristo, Bailén, Nuestra Señora de los Santos, Obispo Rancés, Botica, Churruca, Hormaza, Plaza Jesús Nazareno, Larga, Constitución, Vega, Padre Caro, La Plaza, Nuestra Señora de los Remedios y recogida en la Iglesia de San Telmo, sobre las 14:30 horas.

Será la Banda Municipal Cristo del Perdón, de San José de la Rinconada (Sevilla), la encargada de poner la nota musical a tan especial cita, la misma banda que cada Lunes Santo acompaña a la imagen de Lágrimas y Esperanza por las calles de Chiclana durante su salida procesional.

Peregrinación extraordinaria al Convento de las Hermanas de la Cruz

Cabe destacar, además, que con motivo de esta celebración, y en conmemoración del 150 aniversario de la fundación de la Orden de las Hermanas de la Cruz, la Virgen de Lágrimas y Esperanza será trasladada el próximo viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas en peregrinación extraordinaria desde su templo hasta el Convento de las Hermanas de la Cruz, en La Banda, de donde volverá el domingo 28 de septiembre a las 10:00 horas hasta su templo. Antes, el sábado 27, los hermanos de Humildad harán una recogida de alimentos por los establecimientos de la zona en beneficio de la bolsa de caridad de las Hermanas de la Cruz. Por la tarde, la capilla del convento abrirá sus puertas a las 18:00 horas y se podrá visitar la imagen de María Santísima de las Lágrimas y Esperanza. A las 19:00 se celebrará en dicha capilla una eucaristía organizada por la Hermandad.

La Hermandad invita a todos los hermanos y devotos a acompañar a la imagen durante estos traslados, así como durante la jornada grande del 5 de octubre, para lo que se deberá solicitar dicha participación en la Casa de Hermandad, calle Frailes, en horario de 18:30 a 20:30 horas, o a través del WhatsApp de la Hermandad (681 92 52 27).

Detalle del cartel anunciador del evento. / D.C.

Cartel anunciador

Por otra parte, cabe resaltar que el Consejo de Hermandades y la Cofradía de Humildad y Paciencia han realizado un cartel anunciador de la salida extraordinaria, un afiche que fue presentado la pasada semana y que es obra de María Benítez y Maica Quintero. Asimismo, desde la Hermandad se destaca el trabajo que todos los grupos de la corporación están llevando a cabo con motivo de esta importante cita. Así, por ejemplo, el Grupo Infantil participará este sábado por la mañana en una Carrera del Euro que se celebrará en la Plaza de las Bodegas para recaudar fondos para dicha salida. Por su parte, el Grupo Joven de la Hermandad lleva también semanas trabajando en diferentes iniciativas para la difusión y la financiación del evento. Asimismo, un grupo de hermanos de la cofradía ha puesto además en marcha diversas actuaciones para recaudar fondos con los que cubrir los gastos del engalanamiento de las calles por las que discurrirá la salida extraordinaria, así como de la 'petalá' con la que se rendirá homenaje a la Imagen de la Esperanza en la calle Padre Caro, justo antes de su recogida. Todo aquel que quiera colaborar con los gastos de la 'petalá' puede hacerlo a través de bizum a los teléfonos 627633918 y 620119493.