Salida extraordinaria de la Virgen del Dulce Nombre por el décimo aniversario del Amor en Chiclana

Miembros de la hermandad decoran algunas de las calles por las que discurrirá el traslado de la Virgen.

La Hermandad del Amor de Chiclana celebra hoy sábado una misa estacional en el Barrio de Fuente Amarga, en la Plaza de la Libertad, acto para el que va a ser trasladada la imagen de la Santísima Virgen del Dulce Nombre de manera extraordinaria. Todo dentro de una serie de actos previstos para celebrar el décimo aniversario de la fundación de la hermandad y que, además, coincide con el Año Jubilar de la Esperanza.

Con tal fin, el traslado de ida dará comienzo a las 17.30 horas desde la Parroquia de San Antonio y culminará en la Plaza de la Libertad en torno a las 18.45. Ya a las 19.00 horas dará comienzo la misa estacional, cuya predicación corresponderá al reverendo padre Benjamín Toro, párroco de San Antonio y director espiritual de la hermandad. Para la eucaristía, la hermandad contará con el Coro Virgen del Carmen de la capital gaditana y que dirige Luis Rivero.

Posteriormente, a las 20.15 horas, comenzará el traslado de vuelta hasta su templo, para el que el cortejo contará con el acompañamiento de la Banda de Música San José Artesano, de San Fernando.

Cabe destacar que el Grupo Joven de la Hermandad ha venido trabajando desde hace meses en este acto y gracias a ello se podrán contemplar diversas calles del recorrido engalanadas y decoradas para la ocasión.

La llegada a la Iglesia de San Antonio está prevista a las 22.00 horas, en una jornada que “será emocionante e histórica y para la que queremos contar con el Barrio de Fuente Amarga”, destacan desde la citada cofradía.