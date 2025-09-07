El verano de la Esperanza
La Tribuna Cofrade
Lo mucho vivido el mes pasado y estos primeros días de septiembre habla muy bien de la realidad cofrade, y deja también algunas sombras
Este domingo, dos rosarios de la aurora presididos por Amargura y por Caridad
La Esperanza inunda todo lo que rodea a este 2025. El leit motiv elegido por el difunto Papa Francisco no pudo ser acertado, y su legado más reciente no puede estar más vivo. Esperanza de todos los colores y en todos los rincones, que en el caso de Cádiz nos ha llevado a un verano, especialmente en el mes de agosto, tan intenso como gratificantes. Por muchos motivos.
El agosto de la Esperanza lo iniciamos con ese besamanos extraordinario en el que las cofradías volvieron a demostrar la buena salud de mayordomías y priostías. Vimos montajes llamativos, estampas y anécdotas extraordinarias; y, sobre todo, vimos mucha gente en las iglesias. Muchísima.
Luego llegarían las peregrinaciones, que han tenido hasta anoche en el Nazareno a su máxima expresión. La visita del Señor de Cádiz a templos y lugares de extramuros ha servido para evidenciar, cuando no reforzar, el enorme arraigo que esta imagen tiene en la ciudad, con una devoción que ha traspasado fronteras y que ha sido alabada más allá de Cortadura.
La peregrinación (que no misión) del Nazareno ha dejado numerosos momentos que los que hayan sido espectadores a buen seguro los guardarán en la memoria por mucho tiempo. El paso del Señor por las Puertas de Tierra y junto a la playa en una tarde de verano, la noche en que la iglesia de San José no cerró sus puertas y no cabía un alfiler dentro, la visita al hospital que puso los vellos de punta a centenares de personas, la recepción del obispo en la parroquia de Santo Tomás, los momentos que regalan el paso por los barrios de Puntales, Cerro del Moro, Loreto o Segunda Aguada y un sinfín de gestos, de aplausos y de lágrimas que mantienen en absoluta vigencia ese título nobiliario de Regidor Perpetuo de la ciudad.
El Nazareno de Santa María tiene esa fuerza y ese poderío reservado a unas pocas imágenes. Esas que independientemente de cómo se presenten (no parece un acierto la túnica blanca) y cómo estén rodeadas (¿sobraban las varas y el protocolario cortejo tratándose de una peregrinación?) absorben toda la atención y captan todo el protagonismo por sí solas. Por su calidad artística, por su indudable unción sagrada, por el peso de una devoción que se adentra tras los muros y bajo los adoquines de una ciudad.
Agosto también nos dejó la peregrinación y procesión extraordinaria (in extremis) de Cigarreras, que recibió el calor de parroquias y hermandades del centro y que acertó en la presentación de la Virgen de la Esperanza en el paso sin palio, algo que siempre es difícil.
Con todo lo vivido y celebrado, se constata que el verano es una época ideal para celebrar acontecimientos cofradieros en Cádiz. Y que las cofradías tienen hoy en día mucha fuerza y poder para captar la atención de la ciudadanía, ya sea en la calle con peregrinaciones y procesiones extraordinarias o en el interior de las iglesias con besamanos y otras propuestas.
Celebramos cultos y actos para sumarnos, como miembros de la Iglesia, al Año Jubilar de la Esperanza. Y es la Esperanza la que ha vuelto a inundar la realidad cofrade gaditana tras estas celebraciones que se pueden dar por concluidas con el regreso anoche del Nazareno a su capilla de Santa María tras unos días tan históricos como gloriosos. Enhorabuena a todos los artífices.
Los tramos
Primer tramo. Los más madrugadores podrán disfrutar hoy de los rosarios de Caridad (a las 7.30 horas) y Amargura (a las 8.00 horas). De los pocos rosarios de la aurora que quedan en Cádiz. Segundo tramo. No andan muy contentos en Cigarreras con algunas cuestiones, y con razón. Se les impuso desde el Obispado unas prohibiciones musicales para la peregrinación que no se han dado estos días; y se vieron desasistidos en la calle algunos días sin Policía Local. Tercer tramo. Los Wasaps. El primero: “Normal que Horeca proteste por la falta de camareros. Están todos cargando el Nazareno”. El segundo: “Si dejaran de llevar banda nos evitaríamos esas actuaciones”. Y el tercero: “Este año pega un Crucificado en el vía crucis”. Cuarto tramo. De agenda. Este sábado, procesión de Desamparados desde el Carmen. Quinto tramo. ¿Ha quedado libre un martillo del Martes Santo?
