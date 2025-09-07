El verano de la Esperanza

La Esperanza inunda todo lo que rodea a este 2025. El leit motiv elegido por el difunto Papa Francisco no pudo ser acertado, y su legado más reciente no puede estar más vivo. Esperanza de todos los colores y en todos los rincones, que en el caso de Cádiz nos ha llevado a un verano, especialmente en el mes de agosto, tan intenso como gratificantes. Por muchos motivos.

El agosto de la Esperanza lo iniciamos con ese besamanos extraordinario en el que las cofradías volvieron a demostrar la buena salud de mayordomías y priostías. Vimos montajes llamativos, estampas y anécdotas extraordinarias; y, sobre todo, vimos mucha gente en las iglesias. Muchísima.

Luego llegarían las peregrinaciones, que han tenido hasta anoche en el Nazareno a su máxima expresión. La visita del Señor de Cádiz a templos y lugares de extramuros ha servido para evidenciar, cuando no reforzar, el enorme arraigo que esta imagen tiene en la ciudad, con una devoción que ha traspasado fronteras y que ha sido alabada más allá de Cortadura.

La peregrinación (que no misión) del Nazareno ha dejado numerosos momentos que los que hayan sido espectadores a buen seguro los guardarán en la memoria por mucho tiempo. El paso del Señor por las Puertas de Tierra y junto a la playa en una tarde de verano, la noche en que la iglesia de San José no cerró sus puertas y no cabía un alfiler dentro, la visita al hospital que puso los vellos de punta a centenares de personas, la recepción del obispo en la parroquia de Santo Tomás, los momentos que regalan el paso por los barrios de Puntales, Cerro del Moro, Loreto o Segunda Aguada y un sinfín de gestos, de aplausos y de lágrimas que mantienen en absoluta vigencia ese título nobiliario de Regidor Perpetuo de la ciudad.

El Nazareno de Santa María tiene esa fuerza y ese poderío reservado a unas pocas imágenes. Esas que independientemente de cómo se presenten (no parece un acierto la túnica blanca) y cómo estén rodeadas (¿sobraban las varas y el protocolario cortejo tratándose de una peregrinación?) absorben toda la atención y captan todo el protagonismo por sí solas. Por su calidad artística, por su indudable unción sagrada, por el peso de una devoción que se adentra tras los muros y bajo los adoquines de una ciudad.

Agosto también nos dejó la peregrinación y procesión extraordinaria (in extremis) de Cigarreras, que recibió el calor de parroquias y hermandades del centro y que acertó en la presentación de la Virgen de la Esperanza en el paso sin palio, algo que siempre es difícil.

Con todo lo vivido y celebrado, se constata que el verano es una época ideal para celebrar acontecimientos cofradieros en Cádiz. Y que las cofradías tienen hoy en día mucha fuerza y poder para captar la atención de la ciudadanía, ya sea en la calle con peregrinaciones y procesiones extraordinarias o en el interior de las iglesias con besamanos y otras propuestas.

Celebramos cultos y actos para sumarnos, como miembros de la Iglesia, al Año Jubilar de la Esperanza. Y es la Esperanza la que ha vuelto a inundar la realidad cofrade gaditana tras estas celebraciones que se pueden dar por concluidas con el regreso anoche del Nazareno a su capilla de Santa María tras unos días tan históricos como gloriosos. Enhorabuena a todos los artífices.