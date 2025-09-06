Este domingo, otras dos imágenes recorrerán las calles de Cádiz

Las imágenes titulares de hermandades gaditanas siguen saliendo a la calle estos días. Tras un intenso mes de agosto con diversos cultos extraordinarios, septiembre ha empezado también con fuerza y sumando cultos externos de cofradías.

Este domingo 7 de septiembre serán dos las imágenes que recorran las calles de la ciudad. En concreto, saldrán la Virgen de la Caridad de la cofradía de Las Penas y la Virgen de la Amargura de Humildad y Paciencia, que presidirán los rosarios de la aurora convocados por sus hermandades.

La Virgen de la Caridad será la más tempranera en salir a la calle, a las 7.30 horas desde la iglesia de San Lorenzo. En parihuela y acompañada de un coro de campanilleros, el rosario se rezará por Sagasta, Hospital de Mujeres, Rosario Cepeda, Sacramento, Marqués del Real Tesoro, Benjumeda, Sagasta, Santa Inés, Torre, Encarnación, San José, Mateo de Alba y Sagasta. La previsión de la hermandad es que el rosario dure alrededor de una hora.

Media hora después, a las 8.00 horas, saldrá a la calle la Virgen de la Amargura presidiendo un rosario que se rezará por plaza de San Agustín, San Francisco, Cristóbal Colón, Cobos, Nicaragua, Plaza de Candelaria, Montañés, Plaza del Palillero, Columela, San Francisco y Plaza de San Agustín.

En el caso de Las Penas, el rosario de la aurora culmina los cultos dedicados a la Dolorosa, que ha presidido esta semana un triduo y que ha sido exaltada por Iván Roa; mientras que en Humildad la salida de Amargura marca el inicio de los cultos que celebrarán esta próxima semana. En concreto, del 10 al 12 será el triduo que predicará el vicario parroquial de San Antonio, Anthony Enitame; culminando el día 12 con el pregón que este año ofrecerá Juan Antonio Laluz. El día 13 tendrá lugar la función solemne.