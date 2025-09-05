El Nazareno de Cádiz regresa este viernes al casco histórico tras su peregrinación por Puerta Tierra

El Nazareno de Cádiz remata este fin de semana su peregrinación extraordinaria con motivo del Año Jubilar de la Esperanza, que le ha llevado por barrios y parroquias de Puerta Tierra causando una marejada de fervor entre los gaditanos, y dejando además estampas únicas para el recuerdo desde que salió desde Santa María en la tarde del pasado viernes, como su visita al hospital Puerta del Mar el domingo o la llegada al centro de mayores Micaela Aramburu.

En la jornada del jueves, durante el traslado desde la parroquia Nuestra Señora de Lourdes en Puntales hasta la de San Francisco Javier en la barriada de La Paz, el Cerro del Moro se volcó con el Greñúo con varias intervenciones musicales organizadas por el propio vecindario.

Este viernes 5 de septiembre la venerada imagen, después de pasar la noche en San Francisco Javier, regresará al casco histórico con una larga etapa entre esta citada iglesia y el convento de Santo Domingo. El Señor de Cádiz saldrá de templo de La Paz a las 18.00 para llegar al Santuario de la Patrona, la Virgen del Rosario, a las 21.00, siguiendo este itinerario: Barbate, Avenida del Perú, Avenida del Guadalquivir, Avenida de San Severiano, Glorieta Lebón, Tolosa Latour, Plaza de San Severiano, Avenida de La Marina, Hibiscos, Tamarindos, Avenida de Bahía Blanca, Plaza de la Constitución, Cuesta de las Calesas, Mirador, Botica y Santo Domingo.

El fin de la peregrinación llegará este sábado tras despedirse de la Patrona a las 18.30 horas. El Nazareno recorrerá Santo Domingo, Plocia, Plaza San Juan de Dios, calle San Juan de Dios, Jabonería y Santa María, entrando de nuevo en su capilla, ocho días después, a las 21.30 horas.

Atrás habrá quedado un acontecimiento histórico para el mundo cofrade y la religiosidad popular de la ciudad, con decenas de emotivos momentos y visitas en extramuros a San José, Santuario de María Auxiliadora, colegio Rebaño de María, Santo Tomás, San Servando y San Germán, Nuestra Señora de Loreto, Nuestra Señora de Lourdes, San Vicente de Paúl y San Francisco Javier.