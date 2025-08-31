Las imágenes de la histórica visita del Nazareno de Santa María al hospital Puerta del Mar de Cádiz
El Regidor Perpetuo está en peregrinación desde el pasado viernes por los barrios de extramuros

El Nazareno de Cádiz lleva la fe al Hospital Puerta del Mar

Germán Mesa

Cádiz, 31 de agosto 2025 - 22:24

El Nazareno de Santa María ha protagonizado este domingo una jornada histórica con su visita al hospital Puerta del Mar. Cientos de fieles han acompañado esta tarde al Regidor Perpetuo de la ciudad dentro de la peregrinación que está realizando desde el pasado viernes por extramuros.

