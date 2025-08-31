El Nazareno de Cádiz lleva la fe al Hospital Puerta del Mar

El Nazareno de Santa María sigue ofreciendo momentos históricos en su peregrinar por los barrios de extramuros de la ciudad, después de cruzar la frontera entre el centro y Puerta Tierra en la jornada del viernes. Tras pasar la noche del sábado en la iglesia parroquial de San José, este domingo se produjo la visita al hospital Puerta del Mar, emocionando a quienes se dieron cita para contemplar la imponente figura del Señor de Cádiz, gran devoción de la ciudad.

Un gentío esperaba en el exterior del hospital para no perderse una estampa para la posteridad, avanzando la imagen entre cientos de personas que con sus teléfonos móviles querían inmortalizar la escena.

Hubo lágrimas y rezos de quienes pedían al Señor salud para los suyos, hospitalizados en estas fechas.

Antes de llegar al Puerta del Mar, el Nazareno, en esta peregrinación extraordinaria por el Año Jubilar de la Esperanza, también visitó el Santuario de María Auxiliadora en el colegio Salesianos y el colegio Rebaño de María.

La imagen, tras su estancia en el complejo hospitalario, se dirigía a la cercana parroquia de Santo Tomás para pasar la noche. Este lunes, en este mismo templo, a las 9.00 tendrá lugar una eucaristía, de 10.00 a 12.00 un periodo de confesiones, a las 12.00 el Ángelus y el rezo del Santo Rosario de la Misericordia y de 16.45 a 17.45 una hora santa ante el Señor.

A las 18.00 se procederá a la salida del Nazareno hacia la parroquia de San Servando y San Germán en La Laguna, donde el cortejo tiene previsto llegar a las 20.00. El recorrido será plaza de Santo Tomás, Santa Teresa de Jesús y Pintor Zuloaga.