El Partido Popular de Chiclana presentará alegaciones a la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales propuestas por el gobierno local (PSOE, IU y Ganemos), "en las que se aplicará una subida del agua, la basura y el alcantarillado", asegura.

La portavoz popular, Ascensión Hita, afirma que “si no estábamos de acuerdo con la subida generalizada de impuestos y tasas propuestas por el alcalde, José María Román, y su tripartito, ahora además está el agravante de que tras la crisis sanitaria del Covid-19 y su repercusión en la economía de los hogares de Chiclana, no es el momento para subir aún más las tasas para cuadrar las cuentas de la empresa municipal Chiclana Natural. Es el momento de ayudar a las familias para que puedan llegar a final de mes”.

El PP insiste en que “ahora lo que menos hace falta es una nueva subida de impuestos en Chiclana, que en el caso de las tasas de agua, basura y alcantarillado supone un incremento del 6 por ciento en conjunto". Hita recuerda que “ya anunciamos el pasado mes de octubre de 2019 que PSOE, IU y Ganemos preparaban un doble atraco al bolsillo de los chiclaneros, pues a la subida del 9% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se iba a sumar también el incremento en las tasas anteriormente citadas. Al final, los hechos nos han vuelto a dar la razón, pero estamos a tiempo de evitarlo, si conseguimos el respaldo de la Corporación, porque hay que pensar en las familias chiclaneras que no pueden pagar más impuestos”.

Las ordenanzas recogen que se aplicarán subidas del 2 por ciento como mínimo por tasa, “lo que representa un 6% en total de subida que tendrán que pagar los chiclaneros, a lo que hay que sumar el 9% del IBI”. Por tal motivo, el PP alegará y anima al resto de la ciudadanía y fuerzas sociales a hacerlo, “porque no son momentos de subir impuestos, sino de apoyar a las familias, autónomos, pymes y empresas de Chiclana”. Añade que el plazo para presentar alegaciones finaliza el 3 de julio.

“La ciudadanía está harta de tener que soportar más presión fiscal por la pretensión del gobierno local de gastar más a costa del bolsillo de los chiclaneros”, resalta Hita. Para el Partido Popular, “si la intención es reactivar la economía, entonces hay que hacer que el dinero esté en el bolsillo de los chiclaneros. Y la subida de impuestos lo que va a conseguir al final es que se recaude menos y que no se consigan los fines que se prevén por parte del gobierno municipal. Si se acostumbrasen a no gastar más de los que ingresan no habría que subir los impuestos a los todos chiclaneros, que al final son siempre los que pagan el despilfarro”, sentencia Ascensión Hita.