El alcalde de Chiclana acude al desayuno a ciegas con motivo de la Semana de la ONCE

El alcalde de Chiclana en funciones, José María Román, y el delegado municipal de Servicios Sociales en funciones, Francis Salado, han estado presentes en el desayuno a ciegas, organizado en el Ilunion Sancti Petri con motivo de la Semana de la ONCE. Se trata de una iniciativa que el Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla ha organizado y va dirigida a empresas. Su objetivo es dar a conocer a toda la población las actuaciones que realiza desde el Grupo Social ONCE, para facilitar la inclusión de las personas ciegas y con baja visión.

Finalizado el desayuno, se ha desarrollado una intervención para dar a conocer el trabajo de la ONCE. Encuentro en el que se ha informado sobre el Servicio de Apoyo al Empleo de la ONCE, sobre el asesoramiento a empresas para el apoyo a afiliados a ONCE en edad laboral tanto demandantes de empleo como a ocupados externos. También se ha hablado sobre quiénes son y qué ofrecen, el trabajo que hacen con las empresas y las alianzas con otras entidades para favorecer la inclusión de personas con discapacidad.

“Los hoteles Ilunion son una magnífica manera de reflejar cómo trabajando por la inclusión también se genera economía”, ha destacado el alcalde en funciones, quien ha indicado que “efectivamente así se transforman vidas y es un camino a la felicidad”. “Si algo nos enseña la vida en estos últimos años es que, cuanto más pensemos y hablemos en común, mejor seguiremos avanzando para una sociedad más segura e inclusiva”, ha expresado José María Román.

El compromiso social de ONCE

Por su parte, la coordinadora del Consejo Territorial de la ONCE, Alejandra Luque, ha resaltado que “para nosotros significa mucho que hoy estéis aquí, porque, a través de la Semana de la ONCE, queremos agradecer a la gente de Chiclana y la provincia de Cádiz su solidaridad en forma de participación en los Juegos de la ONCE”. “Las personas que compran productos ONCE al final consiguen transformar vidas, que es nuestro lema”, ha expresado Alejandra Luque, quien ha añadido que “queremos ir más allá y que la sociedad nos comprenda y nos deje estar en todos los espacios posibles”.

Asimismo, el director de la ONCE en la provincia de Cádiz, Alberto Ríos, ha recalcado que “este acto es muy importante para nosotros, porque no solo vamos a hacer el desayuno a ciegas, sino que vamos a hablar de empleo, uno de los pilares fundamentales de la labor social que hacemos desde el Grupo Social ONCE, que da trabajo a más de 72.000 personas, el 58 por ciento con discapacidad y el 44 por ciento mujeres”. “Así, queremos hacer visibles que las personas con discapacidad somos muy válidas y, con la formación necesaria, podemos sumar en una empresa”, ha incidido.