Simply Red viaja en el tiempo en Concert Music Festival

La banda británica Simply Red, una de las más longevas y exitosas de Reino Unido, aterrizó este sábado en Concert Music Festival para detener el tiempo en un fin de semana de conciertos muy internacional. Liderada por Mick Hucknall, la formación hizo un viaje musical a través de las cuatro décadas de éxitos que abarcan desde sus inicios en 1985 hasta Time, su último álbum que vio la luz el pasado mayo.

Los años pasan, pero hay voces que se mantienen intactas en el tiempo. Simply Red consiguió devolvernos al pasado con canciones de sus inicios como Holding back the years, New flame o Stars, entre otros clásicos. La banda británica está de enhorabuena ya que está disfrutando de su último trabajo Time y así lo reflejó interpretando algunos de sus nueves temas como Better with you.

A través del soul, pop, funk, R&B y blues, la formación británica deslumbró a su público más fiel que no quiso perderse la última de las citas que tenía en España. Simply Red continuó emocionando a través de un viaje a los noventa con algunas de las melodías suaves que han contribuido a las mejores escenas románticas y creando un ambiente único que perdurará en el recuerdo de quienes no faltaron a esta cita musical tan especial.