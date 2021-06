Podemos acusa al Ayuntamiento de Chiclana de “prevaricar” en materia urbanística

Podemos Chiclana acusa al Ayuntamiento local "no solo de meternos en un caos urbanístico y en una inseguridad jurídica manifiesta, sino que están empobreciendo las arcas públicas de manera prevaricada y reiterada", en relación a la determinación tomada en la sentencia del Tribunal Supremo sobre la anulación del PGOU de Castellón, donde dice que existe un efecto de nulidad en cascada sobre los planes.

En este sentido, la formación morada explica que "esto quiere decir que todo lo que se haya construido bajo el paraguas de un PGOU anulado, será nulo de pleno derecho desde que se aprobó". Según el portavoz del Grupo Municipal Podemos, Jorge Guerrero, "estamos ante el enésimo intento de este Ayuntamiento de conceder licencias y aprobar planes especiales en contra de todos los informes y advertencias".

El Tribunal Supremo es "contundente a este respecto y también lo fue ya en 2016 el prestigioso abogado urbanista, José Manuel Merelo, que advertía que la anulación de un planeamiento general deja sin cobertura jurídica a los planes aprobados en su desarrollo, determinando su nulidad”, ha afirmado Guerrero.

"Cada PGOU que no se aprueba cuesta 4 millones de euros, cada sentencia anulatoria condena en costas al Ayuntamiento, y a la vez, cada recurso presentado también nos cuesta dinero público. También hay que pagar las indemnizaciones correspondientes por los planes especiales aprobados y luego considerados fuera de ordenación puesto que no se pueden recoger en el marco legal de las normas subsidiarias”, ha explicado también.

El portavoz ha recordado que "no podemos dejar pasar por alto que este nuevo varapalo volvió a ser avisado con insistencia por Toniza-Ecologistas en Acción. Estos avisos, estos esfuerzos por que se hagan las cosas bien y de manera respetuosa son definidos por PSOE e IU como una obsesión porque la ciudad no avance, pero de hecho si se les hubiera escuchado es probable que tuviéramos un PGOU que no se hubiera tumbado, hubiéramos ahorrado millones y no estaríamos en una situación urbanista precaria una vez más".

Mientras tanto -continúa- desde el Gobierno "se saca el pecho con la sostenibilidad, como en el acto de los 30 años del Novo Sancti Petri. Hablar de sostenibilidad teniendo en cuenta el absoluto expolio de nuestras costas y la eliminación de los complejos dunares e innumerable vegetación y hábitat natural es una muestra clarísima del cinismo de los depredadores de lo que es de todas. Exigimos respeto y tener una actitud y una posición más dialogante que nos encamine a una Chiclana de futuro".

"Hablar de sostenibilidad mientras se expolian nuestras costas y eliminan los complejos dunares e innumerable vegetación es una muestra del cinismo de los depredadores de lo común".

Guerrero ha acusado al Consistorio de utilizar una estrategia "a todas luces muy arriesgada, rozando la prevaricación, utilizando los recursos de casación para ganar tiempo para desarrollar el Plan pero que, finalmente, solo habrá servido para vender más humo con este asunto y tirar cientos de miles de euros de dinero público que solo benefician a la empresa que elabora el Plan, puesto que el Ayuntamiento, con sus técnicos, no es capaz de elaborarlo".

A tenor de lo anterior, el portavoz ha apostillado que el Consistorio "ha contratado, sin consenso alguno, a un profesional externo para la coordinación del nuevo futuro plan, algo que nos parecía bien pero que solo tiene sentido desde el consenso porque no es una responsabilidad a la que acceda por criterios técnicos ya que es un cargo de confianza, así que los criterios son políticos y para la función de coordinación que va a desarrollar debería contar con el apoyo del resto de fuerzas políticas”.

Por su parte, Elena Coronil, concejal también de Podemos Chiclana, ha aclarado que "al parecer, para suministrar los servicios básicos, que son un derecho, al señor Román no se le ocurre ninguna argucia como esta, a pesar de ser un grave problema para más de 30.000 personas que siguen sin tener acceso al agua potable" y ha añadido que "el Decreto-Ley 3/2019, de 24 de septiembre de 2019, contempla la posibilidad de dar acceso a los servicios básicos en tanto en cuanto se ejecutaba la regularización, algo de lo que la propia Cándida Verdier, delegada de Proyectos Urbanísticos, se hacía eco en una nota de prensa en 2018".