Los 30 años del Novo, vistos desde el prisma de Diario de Cádiz

Diario de Cádiz y el Ayuntamiento de Chiclana han organizado una exposición sobre los 30 años de vida de la urbanización Novo Sancti Petri, cuya conmemoración se está celebrando en estas fechas, una muestra fotográfica que ofrece una visión global de este ambicioso proyecto urbanístico y turístico, desde los orígenes del complejo hotelero chiclanero hasta la actualidad.

Con tal motivo, el alcalde de Chiclana, José María Román, y el director general del Grupo Joly, Tomás Valiente, han inaugurado a mediodía de hoy jueves la exposición ‘30 años en imágenes, Novo Sancti Petri’, un acto en el que también han estado presentes el director de Diario de Cádiz, David Fernández, miembros del equipo de gobierno, José de Mier, ex alcalde chiclanero y uno de los grandes impulsores de la iniciativa, así como representantes de diversos sectores económicos y sociales de la ciudad. El acto también contó con la presencia de una invitada especial, la bailaora chiclanera y recientemente ganadora del programa de TVE 'The Dancer', Macarena Ramírez.

Se trata pues de una exposición que la ciudadanía puede contemplar en una de las fachadas del Mercado de Abastos, en la calle Ayala. Una muestra que cuenta con más de 40 fotografías actuales y antiguas de la urbanización Novo Sancti Petri, en la que el visitante puede contemplar el antes y el después de este complejo turístico, que se ha convertido con el paso de los años en "el mejor resort de España", como reza el lema de la conmemoración del 30 aniversario.

De esta forma, a lo largo de este casi medio centenar de instantáneas, el visitante puede disfrutar de imágenes de las obras de construcción de Novo Sancti Petri, así como estampas antiguas y actuales, en las que se puede observar el cambio de esta zona del municipio, además de otras imágenes sobre la inauguración del campo de golf con la presencia del propio Severiano Ballesteros (diseñador del campo), de entidades deportivas que han hecho uso de las instalaciones o de la playa de La Barrosa. Dicha muestra permanecerá abierta al público en plena calle durante los próximos meses.

Durante el acto, el alcalde de Chiclana ha explicado que, “de alguna manera, había que mostrar la satisfacción y el orgullo por el trabajo bien hecho. Era una apuesta de gestión municipal y de proyección de ciudad, de empleo y de economía, que se planifica hace 35 años y hoy mostramos el recuerdo de los 30 años de la apertura del primer hotel de Novo Sancti Petri. A partir de ahí cambió todo, porque apareció una nueva realidad económica y de empleo en Chiclana”. “Todo ello tiene que ver con la ilusión planificada por el equipo de gobierno de aquel entonces y que se ha continuado con el paso de los años. Es un orgullo que tengamos esto aquí en Chiclana”, ha señalado.

Con respecto a la exposición, ha destacado que “es una magnífica forma de tener en las calles de Chiclana lo que es un proyecto que se ha convertido en el mejor resort de España y que tiene una relevancia imprescindible, por todo lo que supone para nuestra economía. Además, podremos seguir creciendo más en materia de turismo, desde una base muy importante que es la sostenibilidad. Tenemos un modelo que tiene 30 años, porque es un modelo sostenible, respetuoso con el medio natural y por ello Chiclana ha soportado las crisis. Es un proyecto de éxito, que fue y sigue siendo vanguardia. Así, esta exposición nos permitirá disfrutar de lo que se tiene en Chiclana, de lo que hemos sido capaces de crear y ahora con un proyecto muy importante, en ese empeño de coser la playa con el casco urbano y el diseminado, con el objetivo de conformar un único núcleo económico, porque la mejora en las comunicaciones es la mejor manera de generar las mayores sinergias para incrementar las posibilidades económicas. Es un reto muy importante, porque una vez materializado habrá un efecto multiplicador para la economía y el empleo”.

Por su parte, Tomás Valiente ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento en esta muestra, destacando que “es una satisfacción especial estar aquí, porque disfruto mucho de Chiclana, de sus campos de golf y de su maravillosa playa. Este resort que se hizo hace 30 años fue, sin duda, uno de los mejores de España”. También ha reseñado que, “estar en Novo Sancti Petri, me ha servido para conocer mejor Chiclana, porque, en contra de la opinión generalizada de que el que va al Novo no sale de allí, en muchos casos no es así, porque disfrutamos y conocemos la ciudad. Creo que hay una gran simbiosis entre Chiclana y Novo Sancti Petri y si le sumamos la oferta estival, con los conciertos de Sancti Petri, no puede existir mejor destino en España”.

Cabe recordar que dicha conmemoración dio comienzo de forma oficial el pasado martes 8 de junio con el acto institucional que tuvo lugar en el hotel Iberostar Royal Andalus, una efeméride que a lo largo de los próximos meses seguirá contando con diversas iniciativas y encuentros para celebrar los 30 años de un proyecto que ya es una realidad consolidada y que le ha cambiado la vida no solo a Chiclana, sino también a otras poblaciones de la provincia.