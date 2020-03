Podemos Chiclana ha lamentado las posibles consecuencias que va a tener para la localidad la nueva caída del PGOU, algo que “sin lugar a dudas se sabía de sobra, aceptado por las grandes asociaciones vecinales, por este partido y avisado en reiteradas ocasiones por Toniza-Ecologistas en Acción”.

El portavoz de la formación, Jorge Guerrero, ha indicado que “lamentamos que esto haya ocurrido, no era nuestro PGOU, no nos gustaba, no se tramitó bien, no se tuvo en cuenta a la gente, pero se han gastado muchísimo dinero público en sacarlo adelante y además su caída va a tener consecuencias muy negativas que habrá que ver cómo va a afrontar el gobierno municipal”.

Prosigue explicando que esta es una de las razones por las que no apoyaron al gobierno del tripartito, (PSOE, IU y Ganemos)“desde Podemos siempre hemos pensado que no podíamos avalar esta gestión a cambio de cualquier cosa, durante la campaña y las negociaciones pedimos que el gobierno tomara medidas, entre otras cosas contando con la gente de Chiclana y con los partidos, que tomara como aliados a los ecologistas y no como enemigos a los que combatir, como hasta ahora han hecho, les dijimos que era fundamental trabajar en un plan de contención desde el minuto uno que nos permitiera asumir la caída del Plan con los menores costes para la ciudadanía y ahora ya es tarde”.

Igualmente, explican que “ahora el gobierno municipal recurrirá al Tribunal Supremo, pero la respuesta será la misma porque el trabajo está mal hecho, es muy doloroso pensar que uno de los pilares para que caiga el Plan es la inexistencia de la Evaluación Ambiental Estratégica, que fundamentalmente es participación ciudadana, algo que sigue brillando por su ausencia”. Por otra lado especifican que “esperamos que no comiencen con una guerra de competencias entre la Junta y el Ayuntamiento”.

Por otro lado, creen que uno de los principales problemas se encuentra en que “el gobierno municipal el anterior y el actual, piensa hacia dentro, no piensa en las necesidades de los vecinos, como se puede ver en las actuaciones con el PGOU que acaba de caer, ha primado el negocio en todo momento, recalificar, ampliar terrenos, seguir construyendo y buscar el pelotazo, es un modelo de ciudad en el que no creemos y que nos ha llevado una vez a la ruina”.