El PSOE muestra su preocupación por la actual situación sanitaria en la ciudad y en Andalucía

El PSOE de Chiclana mostró en rueda de prensa su preocupación por la actual situación sanitaria en la ciudad y en Andalucía en general. Así lo denunciaron los integrantes de la Ejecutiva local, Virginia Forero y Fede Díaz. “Estamos preocupado, por lo que vamos a trabajar intensamente en la protección de la salud como un derecho constitucional, que se configura como un pilar básico del Estado del Bienestar. Y todo ello porque los y las socialistas defendemos una sanidad pública, de cobertura universal y de calidad, que garantice el acceso a las prestaciones sanitarias a toda la ciudadanía”, señaló Virginia Forero.

“El Gobierno del PSOE en España ha demostrado que los servicios públicos de calidad como la sanidad pública son fundamentales y ha puesto en marcha acciones nunca vistas antes para su defensa, pese a la complicada situación que hemos sufrido con motivo de la pandemia del Covid. Por eso, cualquier intento de desmantelamiento del sistema público de salud en el ámbito de las comunidades autónomas contará con el rechazo frontal de nuestro partido”, destacó, recordando que, “ejemplo de ello es lo que hemos conocido días atrás en relación a la idea del gobierno de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía de concertar la atención primaria y que los médicos de la privada realicen actividades en hospitales públicos. No podemos permitir que el PP comience su idea de desmantelar la sanidad pública, universal y gratuita, tal y como estamos viendo con esta orden del presidente Moreno Bonilla”.

“Frente al gobierno de Pedro Sánchez, que ha impulsado la aprobación del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria y destinando más de 1.000 millones de euros en este Plan, la mejora de infraestructuras y equipamientos, la digitalización de la atención primaria y un plan de salud bucodental, sin olvidar la puesta en marcha de un Plan de Acción de Salud Mental, nos encontramos con Juan Manuel Moreno Bonilla, que apuesta por todo lo contrario, es decir, por privatizar la atención primaria”, recalcó, destacando que “desde el PSOE hemos apostado por trabajar desde las administraciones públicas para proteger y reforzar el personal sanitario mejorando su estabilidad con la convocatoria de 67.000 plazas de profesionales sanitarios, el incremento de las plazas de formación especializada, la mayor oferta de plazas de toda la historia del Sistema Nacional de Salud, el aumento de los recursos destinados a la homologación, más recursos para incrementar las plazas en las Facultades de Medicina, un plan de jubilación activa mejorada”.

Por su parte, Fede Díaz señaló que “aquí en Chiclana vemos cómo sucede todo lo contrario y ejemplo de ello es la falta de equipamientos sanitarios por la dejadez del Gobierno de Moreno Bonilla. Si no fuese por la apuesta del Gobierno de José María Román por ejecutar el centro de salud de Los Gallos, hoy solo tendríamos dos centros de salud para una población que roza los 90.000 habitantes censados y que en verano alcanza los 240.000. Por cierto, un centro de Los Gallos que la Junta aún no ha pagado a los chiclaneros”.

“Pero no se queda ahí la cosa, porque el convenio que Junta y Ayuntamiento tienen firmado también habla del cuarto centro de salud en la zona de La Cucarela. Actualmente la zona de La Banda cuenta con una población superior a los 35.000 habitantes censados y solo cuenta con el centro Padre Salado, que es muy pequeño y, por supuesto, no tiene capacidad para atender a toda la población de este lado del río Iro”, recordó Díaz, destacando que, “desde el Ayuntamiento, y de la mano de colectivos vecinales y sociales, se ha reclamado por activa y por pasiva la ejecución del centro de La Cucarela e, incluso, ofreciendo el suelo e invirtiendo lo que la Junta le debe por el centro de salud de Los Gallos y, de momento, la Junta mira para otro lado. Y lo peor de todo es que ni siquiera la presidenta local del PP, Ascensión Hita, ha aprovechado su condición de parlamentaria andaluza para reclamar lo que es de justicia para Chiclana y se calla la boca ante su jefe Moreno Bonilla, lo que demuestra que para ella Chiclana está en segundo plano”.

“Además, al PP tampoco le preocupa la situación que están sufriendo los padres y madres ante la falta de pediatras en nuestra ciudad. Y ejemplo de ello es que en el centro de salud de Los Gallos directamente no hay pediatras de atención primaria y que, una vez cierran todos los centros de salud, las Urgencias en La Longuera tampoco son atendidas por pediatras, por lo que las familias chiclaneras tienen que desplazarse hasta Cádiz para que un pediatra pueda atender por urgencia a sus hijos. Creemos que en el año 2023 es vergonzoso que una ciudad de casi 90.000 habitantes no tenga urgencias pediátricas”, reseñó, incidiendo en que “no podemos olvidar que actualmente Chiclana es la sexta ciudad con mayor población de la provincia de Cádiz, con prácticamente los mismos habitantes censados que El Puerto y muy cerca de San Fernando, y lidera la población en verano. Pese a ello, en Chiclana no tenemos un hospital público como sí sucede en el resto de municipios de más de 50.000 habitantes de la provincia de Cádiz y otros más pequeños como Puerto Real o Vejer. Ya el alcalde lo ha comentado en más de una ocasión, pero debemos insistir porque somos conscientes de que no será algo que se pueda hacer a corto plazo, pero se debe comenzar a trabajar en un futuro hospital público”.

“A este ritmo, Chiclana podrá alcanzar los 100.000 habitantes en la próxima década y, sin embargo, tenemos unas infraestructuras sanitarias públicas de un pueblo de menos de 50.000 y, para colmo, con escaso personal. Todo ello por la dejadez y la falta de interés del PP en apostar por la sanidad pública en Andalucía y con el único interés de que la ciudadanía se saque un seguro sanitario, es decir, asista a la sanidad privada”, denunció, reseñando que “ni mucho menos los socialistas vamos a rendirnos y vamos a seguir reclamando lo que entendemos es de justicia social, que no es otra cosa que lo que el PSOE logró en 1986 con la Ley 14/1986 General de Sanidad, que estableció las bases de lo que hoy es nuestro sistema sanitario, fijando la igualdad, justicia, libertad y participación pública de la sanidad española”.