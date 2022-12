Chiclana solicita formalmente un hospital público

Es oficial: Chiclana también reclama su hospital público. El alcalde, José María Román, ha solicitado formalmente este lunes la puesta en marcha de un equipamiento sanitario de este nivel en la ciudad, tal y como disponen otras ciudades del entorno como Cádiz capital, San Fernando o Puerto Real.

Era una demanda que durante los últimos años había estado muy presente en distintos sectores de la ciudad, aunque los representantes públicos no habían planteado esta posibilidad hasta ahora. Román sostiene ahora que el crecimiento del municipio, con una población que casi se triplica en verano, ha generado una necesidad que las administraciones deben tener en cuenta.

En una carta remitida a la consejera de Salud de la Junta, Catalina García, el alcalde plantea la transformación del Centro de Especialidades Médicas de La Longuera en un hospital público. Un nuevo equipamiento que, según expone, es “una necesidad importante” para “la ciudad equipada que todos deseamos y debemos tener”.

Chiclana cuenta en estos momentos con el Centro de Especialidades Médicas en La Longuera, donde también funciona un servicio de Urgencias. Pero la demanda que soporta este equipamiento, al igual que otros, es cada vez es mayor. La reivindicación de la ciudadanía se muestra en la constitución como asociación de un grupo de madres que reclaman un aumento de las especialidades médicas atendidas en el centro, en concreto del Servicio de Pediatría. El PSOE llevó este punto al Pleno ordinario del mes de diciembre, aunque su demanda va a más con esta carta.

La propuesta del alcalde se basa en que el Centro de Especialidades Médicas, en primer lugar, mejore su servicio de Urgencias, donde “en ocasiones es fácil encontrar 50 personas esperando para que puedan ser atendidas”. Pero para ello, argumenta, la Junta “debe plantear” que ese centro aumente sus servicios y “sea el embrión y el germen de la transformación de dicho centro en un futuro hospital para Chiclana”.

La ciudad, tal y como plantea el alcalde en el escrito, tiene 88.500 habitantes de población empadronada, aunque los fines de semana supera muy ampliamente los 100.000 y en la larga temporada de verano alcanza los 240.000 habitantes.

“Es un clamor que veo a través de distintos contactos la petición de que nuestra ciudad pueda contar con un hospital público”, explicó el alcalde durante el Pleno municipal, donde ofreció su disposición para ceder terrenos municipales para la construcción del hospital. La Longuera, planteó, es la zona ideal “para contar con un hospital público en una zona céntrica y bien comunicada con el resto de la ciudad”.

Eso sí, “la transformación del centro de especialidades en un hospital público no debe llevar consigo la merma de plazas de aparcamiento público gratuito, ya que la idea es que la planta baja sea de estacionamiento público y lo que se construya vaya en planta primera, de tal forma que tengamos unas estructuras que permitan algo tan importante para Chiclana como el aparcamiento público gratuito de La Longuera y el futuro hospital”. “Ponemos a disposición de la Junta de Andalucía los suelos precisos para la ampliación del centro de especialidades y la conversión en un futuro hospital en Chiclana”, comentó el alcalde, quien añadió que “sabemos que no es cuestión de un día para otro, pero sí para un futuro que esperemos no sea muy a largo plazo”.

“Esperemos que próximamente vayamos viendo que efectivamente Chiclana va siendo esa ciudad equipada, igual que vemos con el futuro cuartel de la Guardia Civil o la oficina de la Policía Nacional, así como la ampliación de efectivos de la Policía Local”, valoró el alcalde, quien añadió que “la sanidad también debe ser un tema asociado a una ciudad en crecimiento como Chiclana, la ciudad que más crece en la provincia de Cádiz”. “Por tanto, debemos de seguir creciendo en equipamientos e infraestructuras para una mejor atención a la ciudadanía”, concluyó.