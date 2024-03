El chiclanero Fran Pareja conquista el Campeonato de Andalucía en danza urbana tras vencer el bullying

En el cálido y pintoresco escenario andaluz, la historia de superación de Fran Pareja ha brillado con luz propia. Este joven, nacido en Barbate pero afincado en Chiclana, se ha convertido en un ejemplo de fortaleza y dedicación al vencer las adversidades que el bullying impuso en su vida por la discapacidad que padece. Pero su historia no se detiene en el sufrimiento, sino en la victoria que alcanzó al consagrarse como campeón de danza urbana en Andalucía.

“Desde pequeño, siempre me ha apasionado el baile. Sin embargo, a los 15 años, fui diagnosticado con el síndrome de Tourette. A partir de ese momento, construí una barrera mental convenciéndome de que no podría dedicarme a la danza debido a mi discapacidad. Lidiar con mi condición a una edad tan temprana no fue fácil, debido al rechazo he que sufrido durante tantos años. Creo que hay personas que son más vulnerables mentalmente, pero en mi caso cuento con una fortaleza interior que me permitió enfrentar esta situación y salir hacia delante y, cómo no, con el apoyo incondicional de mis seres queridos”, cuenta Fran Parejo.

Por desgracia, el acoso siempre ha sido un factor integrado en la vida de Fran, no solo debido a su discapacidad, sino también a su orientación sexual. Su recorrido escolar ha sido un continuo desafío, marcado por las burlas y la exclusión que le recordaban constantemente su diferencia. El rechazo de sus compañeros lo llevó a abandonar los estudios, aunque, a día de hoy, asegura que los está retomando para conseguir graduarse como técnico de farmacia. No obstante, su pasión por la danza urbana y su inquebrantable espíritu se han convertido en sus principales aliados.

“La danza ha sido mi refugio para enfrentar tanto los desafíos físicos como psicológicos que mi síndrome conlleva. Mis tics se intensifican con la tensión y los nervios acumulados, pero el baile me proporciona una vía para relajarme y controlar esos espasmos. En el escenario, busco escapar y dejarme llevar por la música. Es una especie de terapia, me ha sacado de la burbuja en la que me encontraba debido al bullying que sufrí en el pasado y que, desafortunadamente, aún persiste”, declara Fran, recalcando que el campeonato ‘Vive tu sueño’ le ha otorgado una mayor valentía y fortaleza para superar todo el sufrimiento que ha experimentado en su camino.

“No se trata solo del esfuerzo físico y la dedicación requerida en el baile, sino también de romper las barreras que sugieren que solo algunos pueden alcanzar sus sueños. Es un recordatorio poderoso de que los sueños pueden ser alcanzados por cualquiera que se lo proponga”, comenta.

Asimismo, su destacada contribución para erradicar el acoso y brindar apoyo a personas que, al igual que él se enfrentan situaciones de vulnerabilidad, es digna de reconocimiento. El bullying es un problema ampliamente conocido pero que a menudo carece de conciencia y de los recursos necesarios para abordarlo de forma adecuada. Es más fácil desviar la mirada y minimizar la gravedad del problema, pero es importante reconocer que algunas personas se autolesionan e incluso llegan al extremo de quitarse la vida debido a ello. Por este motivo, en cada una de sus actuaciones, Fran intenta plasmar su propia historia, marcada por la exclusión.

“Con gran determinación, he estado trabajando incansablemente para poner fin al bullying. El año pasado, el 23 de mayo, organicé una Gala Benéfica en el Teatro Moderno de Chiclana con el objetivo de brindar apoyo a jóvenes que se sienten marginados por la sociedad a causa de su discapacidad. Los fondos recaudados fueron destinados a la Olla Solidaria, una asociación sin ánimo de lucro dedicada a proporcionar alimentos. La gala, a la que asistieron alrededor de 800 personas, contó con una gran variedad de actuaciones, desde flamenco hasta danza urbana y gimnasia rítmica, abarcando diferentes estilos. Este evento se convirtió en uno de los momentos más gratificantes de mi vida. Presenciar el apoyo masivo de la comunidad chiclanera y observar a tantas personas unidas en un mismo propósito: acabar con el acoso, pero ya no solo el escolar, porque hay de muchos tipos, como también puede ser el laboral. Es fundamental concienciar sobre esta problemática y buscar soluciones concretas”, declara Pareja.

Además, durante los últimos tres años, ha desempeñado el papel de director en una campaña contra el bullying en Chiclana, en colaboración con el concejal de Juventud, José Alberto Cruz. Esta campaña se lleva a cabo cada 2 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional contra el Bullying. También imparte charlas en los institutos locales para sensibilizar a los estudiantes sobre los impactos negativos del acoso. “Mirando hacia el futuro, mi aspiración es establecer, con el respaldo del Ayuntamiento de Chiclana, una asociación dedicada a combatir el bullying y el acoso escolar. Es crucial unir fuerzas y trabajar juntos para crear un entorno seguro y libre de intimidación para todos los jóvenes de nuestra comunidad”, resalta Fran.

El camino hacia el campeonato ‘Vive tu sueño’, que congregó a 3.000 participantes y tuvo lugar el 25 de febrero en el Palacio de Congresos de Marbella, no estuvo exento de obstáculos. Las horas de ensayo, el apoyo de su familia y amigos fueron fundamentales para superar los desafíos técnicos y emocionales que surgieron en el trayecto. Sin embargo, la mayor batalla que enfrentó fue la lucha interna contra los demonios del pasado, las voces que le susurraban que no era suficiente. "Hubo momentos en los que quería rendirme, cuando el dolor del pasado parecía más fuerte que mi voluntad de triunfar. Pero siempre recordaba por qué empecé y a quién quería demostrarle que podía lograrlo", reflexiona con humildad.

“Decidí presentarme con la principal intención de compartir mi historia, algo que siempre he mantenido guardado en lo más profundo de mí. Mi objetivo era dar a conocer el acoso que las personas con discapacidad lamentablemente experimentamos. Además, buscaba concienciar a todos de que cualquier persona puede alcanzar sus sueños si se lo propone; el único obstáculo en la vida eres tú, ya que eres quien establece los límites. No tengo la intención de ganar premios; ese no es mi objetivo principal. Lo que busco ante todo es superarme a mí mismo, centrarme en mi esfuerzo y mi capacidad de superación. Entiendo que si no te esfuerzas por crecer personalmente, te quedas estancado y no logras completar tu personalidad; simplemente vives en la misma rutina”, comenta el campeón de Andalucía.

“Este premio representa para mí un símbolo de valentía y satisfacción, reflejando el arduo trabajo que he realizado paso a paso. Mi discapacidad ha fortalecido mi espíritu y lo considero una virtud, ya que me ha impulsado a superarme y a demostrar al mundo que las limitaciones no definen mis logros. Quizás, si no hubiera tenido mi síndrome, nunca habría alcanzado el título de campeón de Andalucía. La lección que aprendo es clara: si no das el primer paso, nadie lo dará por ti”, cuenta el galardonado.

Fran es un ejemplo de superación a seguir, de hecho, recalca que “muchas personas no luchan por sus metas por el temor al juicio ajeno, pero al observar mi progreso gradual y cómo he superado mis propias barreras para lograr algo que me llena de satisfacción e inspiración, encuentran la motivación para hacer lo mismo. Es crucial comprender que tener una enfermedad o una discapacidad no nos hace menos que nadie; todos tenemos las mismas oportunidades. Sin embargo, es lamentable partir de la premisa de que mucha gente no cree en ti o te considera inferior debido a tu condición”

"Esta victoria no es solo mía, sino de todos aquellos que han sufrido el acoso y la discriminación. Quiero ser un ejemplo de que la diferencia no nos define, sino que nos fortalece", declara con convicción.

Hoy, Fran Pareja es más que un campeón de danza urbana. Es un símbolo de resiliencia, un faro de esperanza para aquellos que enfrentan la adversidad con valentía y determinación. Su historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que guía el camino hacia la victoria.