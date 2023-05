"Chiclana necesita un hospital; en cuatro años será la ciudad con más población de la Bahía"

El alcalde y candidato a la Alcaldía, José María Román, presentó las medidas recogidas en el programa de Gobierno del PSOE para los próximos cuatro años en materia de Salud y lo hizo en una rueda de prensa junto con los integrantes de las plataformas Pro-Hospital en Chicliana y por el centro de salud de La Cucarela. En este sentido, el alcalde recordó que, “el 5 de abril de 2022, la entonces delegada de Salud, la señora Paredes, mantuvo una reunión con nosotros y los vecinos y se marchó con el compromiso de solicitar la cesión del solar para el centro de salud al alcalde y con el compromiso de la Junta de estudiar el proyecto. Han pasado trece meses desde entonces y no ha habido noticas al respecto. Esto fue poco antes de las elecciones andaluzas y hasta hoy seguimos sin respuesta”.

“No estamos aquí porque haya elecciones municipales. Estamos aquí porque hace trece meses se produjo esa reunión y los técnicos decían que la parcela era magnífica, porque da a cuatro calles y porque tiene una gran ubicación. No ha ocurrido nada y el tema de la salud es muy importante y una de las preocupaciones más relevantes que hay, porque se está intentando confundir y que se vaya a diluir ese estado del bienestar, en el que uno de los pilares más importantes es la salud”, destacó José María Román.

Además, el alcalde reseñó que “existe un centro de especialidades médicas que funciona como centro de urgencias, en el que las colas de esperas son importantes y es algo que no puede perpetuarse. Este centro es el que aspiramos que pueda crecer y por eso presentamos el proyecto para que un día pueda haber un hospital en Chiclana”. “Hay una reflexión muy fácil, porque a Chiclana le faltan 200 habitantes para los 90.000. Para la año 2030, Chiclana tendrá 100.000 habitantes, El Puerto tendrá menos de 100.000, San Fernando entorno a los 100.000 y Cádiz unos 105.000 habitantes. De las cuatro ciudades, sólo Chiclana es la que se pone en verano muy cerca de los 250.000 y cada fin de semana con 150.000 o 180.000 habitantes. En Cádiz, El Puerto y San Fernando hay hospital y en Chiclana no lo hay”.

José María Román incidió en que la conclusión “es bien sencilla. Hace falta un centro de salud para la atención primaria y es preciso que se vaya planificando un futuro hospital para Chiclana, porque dentro de cuatro años será la ciudad de la Bahía de Cádiz que atienda a una mayor población. Esto no es un capricho, son datos que van a ser y que son así y por eso Chiclana será la población con mayores necesidades sanitarias. Hay que planificar para que no nos ocurra la que nos viene ocurriendo en materia sanitaria y las cosas se demoren. Si la atención primaria no funciona, acabamos todos en urgencias en el hospital. Existe una atención primaria con déficit de instalaciones, de equipamientos y de personal, porque los centros de salud que tenemos ahora mismo deben tener el personal necesario para la atención a la ciudadanía. Éste es un tema capital que debemos trabajar, nosotros y la Junta, que debe asumir que tiene una tarea importante pendiente en Chiclana con la sanidad, en la que también entra la remodelación y ampliación del centro Padre Salado”.

“La salud nos afecta a todos, desde los más pequeños en pediatría, donde también existen unas peticiones y una plataforma que solicita un servicio de urgencia de pediatría en La Longuera, hasta los más mayores, porque empiezan los achaques y la población debe estar atendida. Por ello, para los mayores, el compromiso que tenemos es seguir ampliando todo el conjunto de actividades para una madurez muy activa, continuando con la línea que tenemos con los mayores en Chiclana, porque tenemos muy buenos centros, muy buenos equipos humanos y muchas actividades, que iremos incrementando para que los jubilados puedan disfrutar bien de la vida”, finalizó el alcalde de Chiclana.

Por su parte, el representante de la plataforma por el centro de salud La Cucarela, José María Palomino, destacó que “el día que estuvimos aquí con la señora Paredes, nos fuimos todos muy contentos, porque parecía que por fin la Junta de Andalucía iba a hacernos caso y que había escuchado nuestra propuesta, que es la necesidad de este cuatro centro de salud. Seguiremos defendiendo que, en la zona de La Banda y en El Marquesado, somos más de 20.000 habitantes para un centro de salud tan pequeño como Padre Salado. Por eso creemos necesario y muy importante que el centro de salud de La Cucarela sea una realidad y por ello seguiremos trabajando”.

“En Chiclana en el 2006 había 80.000 habitantes, hoy hay 90.000 habitantes. En aquella época ya se proyectó un nuevo centro de salud para Chiclana en La Banda y aún no se ha empezado, habiendo más de 10.000 habitantes más. Es importante que la Junta de Andalucía, a través de su presidente y de la nueva delegada, vea la necesidad que tenemos en la ciudad de contar con este nuevo centro de salud”, señaló, destacando que “también represento a la Federación Chiclana Norte y desde esta entidad y las asociaciones que la conforman apoyamos para que este centro sea una realidad”.

Además, la representante de la Plataforma Pro-Hospital en Chiclana, Manuela Sánchez, explicó que “estamos aquí apoyando la construcción de este cuarto centro de salud en La Cucarela, porque es necesario, ya que Chiclana ha crecido muchísimo y las listas de espera han crecido muchísimo y son larguísimas. También por esto estamos reclamando a la Junta de Andalucía un hospital para Chiclana”.