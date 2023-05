El Pleno da luz verde a los proyectos de mejora de seguridad y carril bici en la N-340 y al polígono industrial Polanco

El Pleno de la Corporación Municipal aprobó este viernes, en sesión extraordinaria, el expediente relativo a la aceptación de la propuesta de la mesa de contratación para adjudicar a la empresa chiclanera Tematic Eventos Tematizados SL el servicio de gestión del espacio expositivo Nueva Gadeira-centro de interpretación del yacimiento del Cerro del Castillo, por un importe anual de 161.232 euros durante un plazo de cinco años. Una propuesta que contó con el voto a favor de los grupos municipales de PSOE, IU, Podemos, Ganemos y la concejala no adscrita Esther Gómez, así como la abstención de PP, Ciudadanos y la edil Susana Candón.

Con esta misma votación se aceptó la propuesta de la mesa de contratación para adjudicar a la empresa chiclanera Operadora Puertos de Andalucía SL el servicio de retirada de vehículos de la vía pública mediante grúa y su custodia.

Por otro lado, el Pleno de la Corporación Municipal aprobó, con el voto favorable de PSOE, IU, PP, Ciudadanos y de los concejales no adscritos José Ángel Quintana, Susana Candón y Esther Gómez, la abstención de Podemos y el único voto en contra de Ganemos, el expediente relativo a la conformidad de borrador de proyecto técnico, puesta a disposición de terrenos municipales y compromiso municipal de asunción de titularidad y puesta en servicio de las obras de mejora de seguridad en cruces y construcción de carril bici y alumbrado público en la antigua N-340, entre la rotonda de Polanco y San Andrés Golf.

En este sentido, el alcalde resaltó que “este proyecto de 5,5 millones de euros con cargo a los fondos Next Generation supondrá la creación de un nuevo carril bici segregado de la calzada, nueva rotonda en la intersección con la entrada de Campano, el asfaltado de la carretera y la instalación de alumbrado público hasta San Andrés Golf”. “Nos pidieron desde Carreteras si pudiésemos abordar con los propietarios la disponibilidad de los terrenos y así hicimos, porque si tuvieran que expropiar podría retrasarse y no llegar para obtener las ayudas de Europa”, explicó José María Román, quien lamentó que “algunos traten de sembrar dudas sobre una posible urbanización de Pinar de Hierro, cuando no se va a tocar y el proyecto tiene los expedientes ambientales correspondientes”.

Por su parte, la delegada de Urbanismo, Ana González recalcó que “este proyecto aumenta el paso de peatones y bicicletas, así como el transporte público y reduce el ancho de la vía para vehículos, dando continuidad al sendero Eurovelo hasta San Andrés Golf”. “Además, es un proyecto que cumple ambientalmente porque, incluso, está prevista la plantación de 171 pinos y, por supuesto, no se va a entrar en el Pinar de Hierro, cuyo Plan Parcial está caducado y es rústico en el POU”, manifestó González, quien añadió que “hasta finales de marzo no llegó el proyecto de Carreteras al Ayuntamiento y lo llevamos ahora a Pleno con el objetivo de no retrasarlo y no perder las ayudas europeas”.

Asimismo, salió adelante con los votos favorables de toda la Corporación Municipal, a excepción de Podemos que se ha abstenido, el punto sobre declaración de utilidad pública e interés social y aprobación del proyecto para la autorización en suelo rústico de usos extraordinarios Complejo Industrial Polanco, así como la desestimación de las alegaciones presentadas por Toniza. En este caso, Ana González comentó que “todos sabemos lo que supuso Polanco y lo que supondrá que firmas chiclaneras puedan volver a poner en carga este espacio para la economía y el empleo”. “No se trata de construir nada nuevo, sino de reutilizar las edificaciones existentes. Y, además, el Ayuntamiento va a obtener una franja de terreno junto a la laguna de la Paja, protegiendo aún más este paraje natural”, explicó.

Finalmente, el Pleno aprobó, con el voto a favor de PSOE, IU, Podemos, Ciudadanos, Ganemos y la edil Esther Gómez, y la abstención de PP y Susana Candón, las fechas de fiestas locales para el año 2024. En este sentido, serán fiestas locales el jueves 13 de junio (San Antonio) y el viernes 26 de julio (Santa Ana), ya que el 8 de septiembre (Los Remedios) será domingo.