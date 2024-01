El alcalde de Chiclana solicita formalmente a la Junta la instalación de desaladoras portátiles

El alcalde, José María Román, ha solicitado por escrito al consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, la instalación de desaladoras portátiles en la provincia de Cádiz, y en especial en Chiclana, para hacer frente a la escasez de agua que se padece.

José María Román ha realizado esta petición tras aprobar el Consejo de Gobierno de la Junta este pasado lunes su cuarto decreto de sequía, donde no incluye la colocación de estas infraestructuras en esta zona, pero, sin embargo, sí las prevé en los municipios malagueños de Vélez-Málaga, Fuengirola, Estepona y Marbella.

Ante esto, José María Román ha explicado que, previamente, ya le hizo llegar al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, esta solicitud en la visita que realizó recientemente a Chiclana, con el objeto de dar respuesta al aumento de población que se experimenta durante los meses de verano. “La Junta de Andalucía no debe olvidar la fuerza del turismo en Cádiz” y ha de “reconsiderar la situación”, para que la economía de sus municipios no sufra por no solucionar este asunto, ha advertido el regidor.

Al mismo tiempo, ha declarado sentirse “preocupado y ocupado” por la falta de recursos hídricos que padece Chiclana. “Tenemos la experiencia de la sequía del año 1996, cuando creamos una red que ayuda a completar el suministro, pero esta es totalmente insuficiente en la actualidad, al hablar de una ciudad como la nuestra, que ha crecido tanto y que, además, suma más de 100.000 habitantes en verano”.

Por otro lado, José María Román ha anunciado que su Gobierno tiene previsto llevar al próximo Pleno Municipal de febrero la aprobación del Plan Frente al Cambio Climático.

La sequía en Chiclana se ha convertido, como en otras poblaciones del entorno, en un verdadero problema. De tal manera que en noviembre el alcalde firmó un bando municipal, a través del cual se prohibía el uso de agua para el consumo humano en riego de jardines, zonas verdes y deportivas, baldeo de viales, calles y aceras, llenado de piscinas, estanques y fuentes, que no tuvieran de un sistema de recuperación o circuito cerrado, a la vez que se procedió a la disminución de la presión en las redes de suministro de forma progresiva y sectorizada.

Una de las soluciones a esta situación es la instalación de estas desaladoras portátiles, que se caracterizan por su reducido tamaño, su fácil transporte y una inversión relativamente asequible.

Dos de estas se usaron en la Isla de La Palma, tras la erupción del volcán Cumbre Vieja, y fueron puestas en funcionamiento en tan solo 17 días, aunque su periodo habitual de instalación y puesta en marcha es de cinco a seis meses. Con ellas lograron garantizar el abastecimiento de agua para riego en la zona afectada, minimizando los problemas de suministro hídrico que provocó el suceso. Estas plantas emplean un sistema de ósmosis inversa, una técnica muy flexible que se utiliza tanto en grandes plantas desaladoras como en miles de hogares de toda España para mejorar el agua corriente.