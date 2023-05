"El Ayuntamiento de Chiclana puede poner el dinero para el nuevo hospital"

Adrián Sánchez vuelve a liderar la lista de Ganemos a la Alcaldía de Chiclana. A sus 36 años, afronta sus terceras elecciones municipales tras haber pasado por el Gobierno municipal en el primer tramo del mandato. Esta vez, asegura, no investirá a José María Román, quien le cesó por saltarse el toque de queda.

-¿Qué expectativas tiene su partido en estas elecciones?

- Nuestro objetivo es crecer. En las últimas elecciones pasamos de uno a dos concejales y tenemos buenas sensaciones en la calle. Creo que seremos una pieza fundamental para formar Gobierno en Chiclana.

-Ya lo fuisteis en la última investidura. ¿Cómo afectó al partido la salida del Gobierno municipal?

-El partido se acorazó en torno a mí y me empoderaron para que siguiera adelante como cara visible. Se inventaron una historia porque nos personamos contra José María Román en un juicio. Le habíamos advertido y nos hicieron la trampa. Nosotros rompimos el pacto del Gobierno, pero se pintó una historia que no era. Nuestra ex compañera salió en rueda de prensa a apoyarnos y cambió de opinión, había una trama para destrozar mi imagen. Pero ahora estamos más fuertes que nunca.

-Entiendo que no volvería a apoyar al PSOE.

-Ganemos Chiclana no va a pactar con un corrupto y si es por nosotros José María Román no será alcalde.

-¿Apoyarán al PP si es posible?

-Nuestra única línea roja es no pactar con un corrupto. Pero nuestras encuestas plantean la posibilidad de un Gobierno alternativo a PP y PSOE.

-¿Cuáles deben ser las prioridades para pactar con Ganemos?

-De las 400 medidas, hay 30 que consideramos claves. Una es la transitividad del río Iro, que creemos fundamental para unir la playa con la ciudad. Hay que coser Chiclana y no separar la ciudad de los ricos de la de los pobres. En la playa sólo viven 6.000 ciudadanos durante todo el año; el resto, en Chiclana. Las embarcaciones recreativas ofrecerían ese nexo de unión. Cuando estuvimos en el Gobierno creamos zonas de aparcamiento libre en La Longuera y hay que seguir en esa línea: ofrecer facilidades para entrar y salir.

-Insisten en diversificar el modelo productivo. ¿Cómo?

-Es nuestra piedra angular. En materia industrial, de aquí salen los barcos y se montan a San Fernando, Puerto Real o Cádiz, donde se queda el valor añadido. Tenemos un tejido empresarial muy preparado y le falta un polígono industrial propio. Debemos abrirlo en Miralrío. Para eso también es necesario reducir el tráfico; hay que plantear alternativas como la Ronda Oeste.

-¿Alguna propuesta más?

-Chiclana necesita un hospital.

-¿Pero eso no sería competencia de la Junta de Andalucía?

-A Los Gallos se le dotó de presupuesto municipal y ahora se le pide a la Junta. Tenemos presupuesto para financiar el cuarto centro de salud y un nuevo hospital público; lo pagamos y luego lo requerimos a quien lo tenga que sufragar.

-¿Pero puede financiarse una infraestructura así con fondos municipales?

-Tenemos el presupuesto más alto de la historia: 126 millones de euros. El año pasado fuimos incapaces de gastar tres millones de euros y prefirieron pagar deuda por adelantado a los bancos, en vez de invertirlo en vivienda, por ejemplo. Necesitamos cinco millones de euros en vivienda pública cada año. También podría haberse invertido en plan de empleo.

-Proponen la creación de una empresa pública de inserción social.

-En Chiclana los trabajadores son pobres. Debemos asistir a las familias de Chiclana, donde casi 200 familias se sienten en situación de abandono total. También hay que ayudar a la empresa a crear empleo estable, con ayudas a la ampliación de la jornada laboral parcial y por edades, sobre todo a los menores de 30 y mayores de 55.

-¿Alguna medida más a destacar?

-La creación de un servicio veterinario público y municipalizar más servicios. Además, montaremos una patrulla verde para velar por el extrarradio y los delitos medioambientales y contra los animales domésticos. Y nos gustaría traer a Chiclana a la Policía Nacional; vendría a sumar, no a quitar la Guardia Civil. Podría estar hablando tres horas, pero pueden ver el programa completo.