Alejandro Sanz: "Veniros a Chiclana, hacedme caso"

Alejandro Sanz celebrará este jueves un nuevo concierto en Chiclana con el que cerrará su gira en España. Por eso, se quiere despedir "como os merecéis", le ha dicho el artista a su público a través de las redes, animando a no perderse esta cita en Concert Music Festival.

"Veniros a Chiclana, hacedme caso", ha manifestado a través de sus redes sociales. "Tengo cositas pero no lo puedo decir", ha dicho misterioso. "Me quiero despedir de España como os merecéis. Con el agradecimiento del que resurge y se supera porque tiene un motivo superior. Vosotros no tenéis ni idea de lo que significa para mi todo lo que habéis hecho conmigo. Pero yo si sé como explicároslo", ha afirmado.

Y es que el hijo adoptivo de Cádiz no ha ocultado el estado anímico por el que está pasando en los últimos meses. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado", decía en mayo Sanz. Sin embargo, el cantante emprendió su gira que, como apuntó, le ha servido de "medicina" para sus heridas. Este es "el fin de fiesta de una gira que me ha sacado el alma del pecho y me la ha ido curando a fuerza de cariño mutuo", ha resaltado.

Agradecido

Antes de la esperada cita, ha agradecido a sus seguidoras por haberle "ido cerrando el agujero del pecho". "Vámonos a Chiclana y celebremos la vida. Empapados de luz, bañaados en arte y en la brisa marinera de la tierra de las mágicas noches de la provincia Gaditana. Os veo el 3 y llevaos las ganas que yo me llevo el alma cargada", ha anunciado.

Y es que el artista no ha ocultado nunca su amor por una provincia, de donde es su familia, donde se siente en casa y donde ha recibido multitud de reconocimientos. Aún le queda ser Doctor Honoris Causa de la UCA, con un acto que se celebrará el 7 de septiembre en Algeciras.

Ya en la primera cita en Concert Music, volvió a afianzar su amor por Cádiz con un lleno absoluto en Concert Music Festival Sancti Petri. "Ustedes saben que lo nuestro es diferente", dijo allí.