Alaska en Chiclana: «Hay que dejar de preocuparse por lo que piensen los demás»

María del Olvido Gara, más conocida como Alaska, acaba de cumplir 60 años y cuenta con una carrera muy polifacética en la que ha hecho cine, televisión y, sobre todo, música. Cuatro décadas de éxitos avalan a la consagrada artista y nos siguen acompañando en la actualidad. Junto a Nacho Canut forman Fangoria, una banda que llevan cosechando éxitos desde 1989 y que siguen haciéndonos disfrutar en sus espectaculares directos.

–Chiclana la recibe una vez más. ¿Qué espera de esta visita?

–Vamos un poco con ventaja porque es la tercera vez consecutiva que vamos a Concert Music Festival, así que sabemos cómo es el sitio. Nos encanta y creemos que a la gente también. Es un lugar cómodo donde puedes bailar o estar un poco más relajado y tomarte algo. No es un concierto nada incómodo y me imagino que eso sea algo agradable a la hora de ver conciertos en este recinto.

–¿Qué significa para ustedes cumplir con la cita anual en Concert Music Festival?

–Para nosotros es una oportunidad de dar un concierto y también montar una fiesta con nuestras canciones, la puesta en escena, el ritmo y que todo sea muy bailable, dentro de lo que es la electrónica y los temas conocidos por quienes nos siguen.

–En relación a la cita del 11 de agosto en Sancti Petri y después de haber pasado por aquí tres veranos consecutivos, ¿con qué nos van a sorprender en esta ocasión?

–Cada año que hemos estado ha sido diferente porque cambiamos la escenografía y los fondos de vídeo para el espectáculo. El repertorio no cambia mucho, se van añadiendo las nuevas que puedan haber salido. Como hacemos una especie de repaso a nuestros temas, los singles son los que son. Unas veces entran unas y se van otras por nuestro propio aburrimiento de ir cambiando. Pero como de un año para otro no me acuerdo de cuáles eran los repertorios no sé cuáles son las diferencias.

–¿Qué es imprescindible en un concierto-fiesta de Fangoria?

–Para nosotros es imprescindible que sea un no parar y que a la música le acompañen otras cosas como el baile y las luces. Este año lo que llevamos diferente en nuestro espectáculo es el láser. Con esta apuesta parecerá como si estuviéramos en una discoteca e intentaremos transmitir ese ambiente, aunque estemos en un recinto al aire libre como Sancti Petri.

–Hablando de fiestas, hace poco estuvieron de celebración por su 60 cumpleaños. ¿Cómo lo pasaron?

–Bien, yo creo que los demás mejor que yo como siempre pasa en los cumpleaños multitudinarios. Al final tienes como un minuto para cada persona y llega un momento en que no sabes muy bien a quien has visto y a quien no. Yo lo celebro cada diez años y aunque me digo a mí misma que no lo voy a hacer, luego lo acabo haciendo.

–Si volviera la vista atrás, ¿qué consejo le daría Alaska a Olvido y viceversa?

–El consejo que le daría a una persona más joven, que eres tú, sería: no te preocupes que no pasa nada. Que pase lo que pase, no pasa nada.

–¿Cree en eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor?

–No, no creo para nada. Es absurdo porque lo otro ya fue. Obviamente hay personas que han tenido experiencias horribles en su vida, que se les ha muerto gente fundamental, y es normal que añoren un momento anterior a eso. Lo comprendo, pero la vida es lo que es. Te quedas, creces y te mueres. En ese período no puedes volver atrás. A mi nunca me ha pasado, no sé si me llegará a pasar alguna vez cuando sea más mayor, que añore algo que ya he vivido.

–¿Cree que la sociedad actual necesita escuchar más veces A quién le importa y dejar de preocuparse por lo que piensen los demás?

–No te diría que escucharlo, porque eso sobra, pero desde luego hay que dejar de preocuparse por lo que piensen los demás, sí. Muchas veces somos un poquito egoístas y falsos, decimos: «qué le importa a la gente lo que yo haga»; y luego se llevan todo el rato criticando y observando a los demás. Entonces de lo que se trata es que apliques a los demás lo que quieras que te apliquen a ti. Empatía o, por lo menos, respeto.

–¿Un tema de Fangoria que le acompañe siempre?

–Yo creo que Dramas y comedias. Seguramente se ha ido convirtiendo con el paso de los años en la canción más representativa de lo que es esta última etapa de Fangoria. Desde luego no se nos ocurriría hacer un concierto sin tocarla.

–¿Cómo se lleva el ser icono de la movida madrileña y un referente en la música en español?

–Esas etiquetas te las ponen los demás. Es muy complicado porque cada uno se refiere a una cosa distinta y, a veces, no estás ni de acuerdo con el análisis de las personas. Yo creo que ni lo piensas, pero obviamente tienes una edad y tu carrera, discos, conciertos y programas están ahí. No hay que darle mayor importancia. Que la tiene, pero no hay que darle más de la que tiene.

–Estas etiquetas al final implican una responsabilidad para el artista.

–Yo no lo siento así porque no siento responsabilidad con nadie, más que conmigo misma. Lo hemos hecho a lo largo de nuestra carrera con Dinarama o con Fangoria. Si de repente hacemos un tipo de música que no es el que se espera que hagamos, me da igual. Si hago un programa de televisión que no es el que debería de hacer, me da igual. Así como si digo algo y me dicen que cómo tú que tienes tanta repercusión y dices esto, me da igual. Yo hago las cosas para mí y que eso le guste a alguien está bien. Es genial, pero no lo hago pensando en los demás.

–Actualmente, ¿en qué proyectos está inmersa?

–Ahora mismo no tenemos posibilidad de proyectos más que estar tocando porque no hay ni tiempo para respirar, estamos hasta octubre a tope. Realmente terminaremos de tocar en diciembre, pero luego a partir de octubre no es tan seguido. Tendré tiempo para otras cosas como mis programas de radio y televisión. También salió publicado que empezaremos a grabar la nueva temporada de Mask Singer, donde seré jurado. Nada, un poco lo de siempre, seguir con todo lo que estamos haciendo.

–¿Qué le queda por dar a la música?

–No tengo ni idea. No nos lo planteamos a ese nivel, así que ni idea. No sentimos que tengamos que darle nada, más bien a nosotros nos da el seguir haciendo lo que nos gusta. Es lo único que nos preocupa.