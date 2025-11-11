Esta Venta de Cádiz tiene la rebaná de pan más grande de la provincia gaditana: un paraíso para los que aman los desayunos gigantes

De gran fama son las Ventas de Vejer, Medina Sidonia y Arcos, no solo por su ubicación, también por su sabrosa gastronomía. Si eres de los que les gusta disfrutar de un buen mollete o tostada con pan de campo, ¿a qué esperas para visitar alguno de estos templos gastronómicos de la provincia de Cádiz?

Pero si, además, te gusta lo del gigantismo en el desayuno, deberás saber que la Venta Salas de Algodonales es la que ostenta el título de servir la mayor rebaná de pan de la provincia de Cádiz, pues aquí sirven tostadas XXL que llegan a medir desde 44 hasta 54 centímetros. Esto se debe a que las tostadas se cortan a lo largo de la telera y no a lo ancho.

Hasta el momento, la Venta Salas y la Venta Candela (Medina Sidonia) son las dos más famosas de la provincia gaditana por servir estos desayunos gigantes. Sus rebanás de pan son generosas y de grandes dimensiones. Según indica Cosas de Comé, en el caso de esta Venta de Algodonales, el pan que sirven proviene de la panadería Luna de Algodonales, también conocida como ‘El Mirro’.

¿Y qué se le echa a tan enorme tostada? Pues para untar el pan no hay nada mejor que las mantecas de elaboración propia como una zurrapa de lomo y otra de asadura que elabora María Salas con la receta de su madre, María Amaya. También puedes optar por acompañarla con aceite de oliva virgen extra de Algodonales.

Restaurantes de carretera de comida casera

La Venta Salas es el típico restaurante de carretera que se encuentra en la salida de Algodonales, cerca de la carretera Antequera-Jerez. De este restaurante destaca su amplia terraza con césped, ideal para los meses de verano. Además de las terrazas de fuera tienen dos comedores. Empezar el día aquí es una maravilla, pues sirven todo tipo de desayunos, pero lo que más impresiona es el gigantismo de su tostada XXL.

En cuanto a su gastronomía, los días laborables ofrecen un menú del día formado por platos tradicionales de comida casera a precios económicos. Ensaladas, paellas, huevos fritos con chorizo, carne en salsa y cualquier plato que te haga rebañar hasta dejarlo reluciente. La autenticidad y tradición está presente en su cocina, haciendo que este sea un lugar acogedor para disfrutar de la comida de siempre.