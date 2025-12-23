Siete días de planes navideños en Bahía Sur: exposición de dinosaurios, zambombas, pre-uvas y mucho más
El Centro Comercial de San Fernando vivirá unos días llenos de ilusión antes de despedir 2025
El centro comercial Bahía Sur no es solo un lugar donde poder hacer tus compras, es también un destino donde se fusiona la restauración, el ocio y la naturaleza, pues se encuentra ubicado en pleno Parque Natural Bahía de Cádiz. En este centro comercial podrás disfrutar de eventos, animaciones y un sinfín de planes navideños.
Su galería se ha transformado en un lugar lleno de magia y espíritu navideño donde los talleres familiares, las actuaciones infantiles, las visitas de Papá Noel y el Paje Real, así como las acciones digitales en la app de ¡Wow! Plan ‘Edición Navidad’ y la ‘Carta a Santa’ harán que disfrutes al máximo de estas fechas especiales.
Además de todos estos planes, la gran exposición de Criaturas Jurásicas, instalada en el parking de tierra, junto a P4, completará una experiencia única pensada para los más pequeños y mayores.
Programación del 23 al 28 de diciembre
Martes 23 de diciembre
- De 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Exposición Criaturas Jurásicas. Lugar: Parking de tierra, junto a P4.
- A partir de las 16:30 horas. Zambomba Jaleo por Navidad. Lugar: terraza Esencias del Mar.
- De 18:00 a 21:00 horas. Visita Papá Noel. Lugar: junto a la Ballena Bahía.
Viernes 26 de diciembre
- De 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Exposición Criaturas Jurásicas. Lugar: parking de tierra, junto a P4. A partir de las 17:00 horas. Pre-uvas y cotillón infantil. Lugar: la Tajería.
Sábado 27 de diciembre
- De 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Exposición Criaturas Jurásicas. Lugar: parking de tierra, junto a P4.
- A partir de las 12:00 horas. Cuentacuentos: Los Reyes Magos. Lugar: junto a la Ballena Bahía.
Domingo 28 de diciembre
- De 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Exposición Criaturas Jurásicas. Lugar: Parking de tierra, junto a P4.
- A partir de las 12:00 horas. Cuentacuentos: a la caza de los Reyes Magos. Lugar: junto a la Ballena Bahía.
