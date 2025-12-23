Siete días de planes navideños en Bahía Sur: exposición de dinosaurios, zambombas, pre-uvas y mucho más

El centro comercial Bahía Sur no es solo un lugar donde poder hacer tus compras, es también un destino donde se fusiona la restauración, el ocio y la naturaleza, pues se encuentra ubicado en pleno Parque Natural Bahía de Cádiz. En este centro comercial podrás disfrutar de eventos, animaciones y un sinfín de planes navideños.

Su galería se ha transformado en un lugar lleno de magia y espíritu navideño donde los talleres familiares, las actuaciones infantiles, las visitas de Papá Noel y el Paje Real, así como las acciones digitales en la app de ¡Wow! Plan ‘Edición Navidad’ y la ‘Carta a Santa’ harán que disfrutes al máximo de estas fechas especiales.

Además de todos estos planes, la gran exposición de Criaturas Jurásicas, instalada en el parking de tierra, junto a P4, completará una experiencia única pensada para los más pequeños y mayores.

Programación del 23 al 28 de diciembre

Martes 23 de diciembre

De 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Exposición Criaturas Jurásicas. Lugar: Parking de tierra, junto a P4.

A partir de las 16:30 horas. Zambomba Jaleo por Navidad. Lugar: terraza Esencias del Mar.

De 18:00 a 21:00 horas. Visita Papá Noel. Lugar: junto a la Ballena Bahía.

Viernes 26 de diciembre

De 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Exposición Criaturas Jurásicas. Lugar: parking de tierra, junto a P4. A partir de las 17:00 horas. Pre-uvas y cotillón infantil. Lugar: la Tajería.

Sábado 27 de diciembre

De 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Exposición Criaturas Jurásicas. Lugar: parking de tierra, junto a P4.

A partir de las 12:00 horas. Cuentacuentos: Los Reyes Magos. Lugar: junto a la Ballena Bahía.

Domingo 28 de diciembre