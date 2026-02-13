Fin de semana de olas épicas en la costa de Cádiz: los mejores surfistas del país surfearán la mejor derecha de Andalucía en Barbate

Tras el tren de borrascas que ha azotado a la provincia de Cádiz parece ser que han dejado las mejores condiciones para que se celebre uno de los campeonatos de surf más importantes de España. El XII Open de Surf La Yerbabuena, que se celebra en Barbate, tendrá lugar este fin de semana, concretamente los días 14 y 15 de febrero.

Según la Federación Española de Surf, la playa de La Yerbabuena volverá a ser el escenario ideal para acoger esta primera prueba puntuable de la Liga PRO de Surf Open 2026, tanto en categoría masculina como femenina. Esta cita supondrá el inicio oficial de la temporada de la Liga Pro Surfing.es y la Liga Pro Iberdrola, y será la primera de las cuatro pruebas que conforman el calendario PRO de la temporada 2026.

Según estas mismas informaciones, el Open La Yerbabuena otorgará 1.000 puntos para el ranking y contará con una dotación económica de 2.000 euros por categoría, reuniendo a deportistas de primer nivel en un evento clave para el arranque de las ligas.

Sistema de acceso y trial

Las pruebas de la Liga PRO contarán con un cuadro principal de 24 deportistas por categoría. Aquellos deportistas no clasificados directamente deberán disputar un trial previo, que permitirá cubrir las plazas libres del cuadro principal. Este trial tendrá un formato reducido y no otorgará puntos para el ranking de la Liga PRO. Toda la información actualizada del evento podrá seguirse a través de la cuenta oficial de Instagram @open_surf_yerbabuena y de los canales habituales de la Federación Española de Surfing.

Yerbabuena, la mejor derecha de Andalucía

La playa de La Yerbabuena en Barbate es conocida por los surfistas más experimentados, ya que surfear allí no está al alcance de cualquiera. La calidad de sus olas, rompiendo de derechas y con fondos de rocas, le han llevado a alzarse con el título de la mejor derecha de Andalucía.

En este enclave único, bajo los acantilados del Parque Natural de La Breña y Marismas de Barbate, se encuentran las mejores olas de la costa gaditana. Es aquí donde cada año se celebra el Open Surf Yerbabuena, que reúne a los mejores riders a nivel nacional en diferentes categorías. Para ver este espectáculo de olas grandes podrás hacerlo desde sus acantilados. Acceder a esta zona no es sencilla, así que es recomendable aparcar en el puerto pesquero de Barbate y llegar caminando.