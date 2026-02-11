Fue el primer pueblo de Cádiz más bonito de España y este fin de semana celebra San Valentín: rutas, experiencias románticas y gastronomía
Consulta todo lo que la delegación de Turismo de Vejer propone para celebrar el día más romántico del año
Este restaurante de Cádiz celebrará San Valentín con un menú muy especial: una experiencia gastronómica que viaja por el deseo y la tradición
Allá por el año 2014, Vejer de la Frontera se convirtió en el primer pueblo de Cádiz certificado como Pueblo Más Bonito de España. Desde aquel entonces, este pintoresco pueblo de calles estrechas, casas blancas y vestigios monumentales de su ocupación árabe es uno de los favoritos para visitar.
Más aún si tienes pensado disfrutar de una escapada romántica en San Valentín. Vejer de la Frontera podría considerarse uno de los lugares de ensueño para desconectar, disfrutando de un paseo por sus bellas calles, visitando los monumentos históricos como su Castillo o sus miradores. Además, la playa de El Palmar, a unos minutos en coche desde el casco histórico, te llevará a disfrutar de uno de los parajes con más encanto de la costa gaditana.
Para que este San Valentín disfrutes de nuevas experiencias y de la gastronomía vejeriega, la Delegación Municipal de Turismo de Vejer, te propone descubrir la amplia oferta con la que cuenta este pueblo gaditano para que celebres este día tan especial. Rutas guiadas tematizadas, experiencias, gastronomía, regalos y mucho más. Con estas ideas podrás reservar tu escapada romántica y sorprender a tu pareja, a la vez que disfrutas de la singularidad y la belleza de sus alojamientos.
Restaurantes
- Restaurante Las Delicias. Menú especial San Valentín. Precio 37,50 euros por persona. Viernes 13 y sábado 14 servicio de almuerzo y cena. Domingo 15 de febrero solo almuerzo.
- Bar Carupsso (N.R La Muela). Promociones especiales durante todo el mes de febrero.
- Bar El Parque. Disfruta de una velada especial con decoración romántica y un cóctel de cortesía para todas las parejas que vayan a comer o cenar. Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero en servicio de almuerzo y cena.
- Restaurante Casa Isabel (N.R El Palmar). Menú especial San Valentín 40 euros por persona. Reserva previa.
- Venta Tres Carriles (N.R. La Muela). Menú especial Día de los Enamorados. Precio: 50 euros por pareja. A partir de las 23:30 horas DJ David Moreno en la Caseta. Sábado 14 de febrero, servicio de cena.
- Venta Rufino (N.R La Muela). Disfruta de la carta de siempre y, además, de sugerencias especiales pensadas para enamorar. Además, cuenta con zona de juegos infantil de 21:00 a 00:00 horas, para disfrute de la noche con total tranquilidad. Sábado 14 de febrero, servicio de almuerzo y cena.
- Restaurante El Muro. Menú especial Día de los Enamorados. Precio: 80 euros por pareja (incluye botella de vino). De jueves 13 a domingo 15 de febrero. Imprescindible reserva previa.
- Restaurante Casa Francisco El de Siempre (N.R. El Palmar) Menú especial Día de los Enamorados.
- Venta Pinto (N.R La Barca de Vejer). Menú especial San Valentín. Precio: 90 euros por pareja (incluye bebida). Sábado 14 de febrero, imprescindible reserva previa.
- Bodegas Gallardo (N.R La Barca de Vejer). Menú especial San Valentín: 38,50 euros por persona (incluye bebida). Sábado 14 de febrero, imprescindible reserva previa.
Alojamientos
- Hostal Casa Francisco El de Siempre (N.R El Palmar). Habitación doble con terraza con vistas al mar y una botella de cava de regalo: 50 euros (oferta válida únicamente reservando directamente con el alojamiento.
- Entrearcos Casa Eco-Boutique. Pack de bienvenida en todas las reservas. Si se hospeda dos noches o más, pack de bienvenida y una botella de vino blanco ecológico.
Experiencias
- 4 Tapas Vejer. Concierto especial San Valentín “Una noche de amor desesperada”. Tributo a Jesús de la Rosa. Sábado 14 de febrero a las 19:00 horas.
- Caragato Taberna Flamenca. Concierto especial San Valentín “Diego de Gloria”. Sábado 14 de febrero a las 21:30 horas.
- Vejer Freetour. Recorrido de unas dos horas visitando los principales lugares de interés del casco antiguo: castillo, patios, iglesia, aderezado con historias y leyendas románticas de Vejer y terminando con una copita de vino típico y tapa. Precio por persona: 10 euros. Grupos limitados a 24 plazas. Reservas por WhatsApp o llamando al teléfono 617852016. Lugar de salida: La Plazuela, junto al hotel Convento San Francisco. Horario: 11:00 y 17:30 horas.
- Vejer Tour. Ruta “Un paseo romántico por Vejer” con degustación de productos típicos. Horario: viernes 13, sábado 14 y domingo 15 a las 12:00 horas. Imprescindible reserva. Teléfono: 636852233/627657883. Precio libre aportación.
- Hípica Cortijo Mangueta. Una ruta romántica en pareja, privada, a caballo por la playa con marea baja. Incluye una pequeña clase previa para conocer al caballo. Duración: 2 horas. Precio 75 euros.
- Mari Estética. Tratamiento facial Lift Repulping de Arôms Nature para él y para ella. Precio: 50 euros y si reservas en pareja 40.
También te puede interesar
Lo último