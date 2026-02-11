Fue el primer pueblo de Cádiz más bonito de España y este fin de semana celebra San Valentín: rutas, experiencias románticas y gastronomía

Allá por el año 2014, Vejer de la Frontera se convirtió en el primer pueblo de Cádiz certificado como Pueblo Más Bonito de España. Desde aquel entonces, este pintoresco pueblo de calles estrechas, casas blancas y vestigios monumentales de su ocupación árabe es uno de los favoritos para visitar.

Más aún si tienes pensado disfrutar de una escapada romántica en San Valentín. Vejer de la Frontera podría considerarse uno de los lugares de ensueño para desconectar, disfrutando de un paseo por sus bellas calles, visitando los monumentos históricos como su Castillo o sus miradores. Además, la playa de El Palmar, a unos minutos en coche desde el casco histórico, te llevará a disfrutar de uno de los parajes con más encanto de la costa gaditana.

Para que este San Valentín disfrutes de nuevas experiencias y de la gastronomía vejeriega, la Delegación Municipal de Turismo de Vejer, te propone descubrir la amplia oferta con la que cuenta este pueblo gaditano para que celebres este día tan especial. Rutas guiadas tematizadas, experiencias, gastronomía, regalos y mucho más. Con estas ideas podrás reservar tu escapada romántica y sorprender a tu pareja, a la vez que disfrutas de la singularidad y la belleza de sus alojamientos.

Restaurantes

Restaurante Las Delicias. Menú especial San Valentín. Precio 37,50 euros por persona. Viernes 13 y sábado 14 servicio de almuerzo y cena. Domingo 15 de febrero solo almuerzo.

Alojamientos

Hostal Casa Francisco El de Siempre (N.R El Palmar) . Habitación doble con terraza con vistas al mar y una botella de cava de regalo: 50 euros (oferta válida únicamente reservando directamente con el alojamiento.

. Habitación doble con terraza con vistas al mar y una botella de cava de regalo: 50 euros (oferta válida únicamente reservando directamente con el alojamiento. Entrearcos Casa Eco-Boutique. Pack de bienvenida en todas las reservas. Si se hospeda dos noches o más, pack de bienvenida y una botella de vino blanco ecológico.

Experiencias