Este pequeño pueblo de la costa de Cádiz será la meca del surf de España: las mejores olas podrían llegar hasta marzo

Los surfistas ya disfrutan de la temporada de olas en la costa de Cádiz. Playas como Santa María del Mar (Cádiz), Camposoto (San Fernando), La Barrosa (Chiclana) o El Palmar (Vejer) son el escenario perfecto para disfrutar del espectáculo de olas más inolvidable de este 2026.

Cualquiera de estas playas es el lugar ideal para surfear unas buenas olas, pero si hay un lugar en la costa de Cádiz donde solo se atreven a surfear los más experimentados, esa es la playa de la Yerbabuena. La calidad de sus olas, rompiendo de derechas y con fondos de roca, le han llevado a alzarse con el título de la mejor derecha de Andalucía.

Hasta aquí se desplazan cada año los mejores riders a nivel nacional, gracias al Open Surf Yerbabuena, que este año cumple su duodécima edición. El Ayuntamiento de Barbate ya ha presentado esta cita consolidada dentro del calendario nacional del surf, que tendrá lugar en esta playa barbateña.

Barbate, un destino de surf

Si quieres disfrutar de un espectáculo de olas único, deberás saber que el periodo de espera del campeonato ya está abierto y se extenderá del 15 de enero al 31 de marzo, lo que permitirá elegir las mejores condiciones meteorológicas para su celebración.

La delegada de Deportes, Raquel Moral, señaló durante la presentación oficial del evento que “esta duodécima edición vuelve a situar a Barbate en el mapa del surf, gracias al trabajo del club organizador y al respaldo institucional, apostando por un evento de calidad y con proyección”. Por su parte, el alcalde, Miguel Molina, afirmó que “el Open Surf Yerbabuena es un evento que refuerza la imagen de Barbate como referente del surf y del deporte al aire libre, además de ser un importante atractivo turístico para nuestro municipio”.

El XII Open Surf Yerbabuena está organizado por el Club Deportivo Yerbabuena, con el respaldo del Ayuntamiento de Barbate y la Diputación de Cádiz. La prueba, incluida en el calendario oficial de la Federación Española de Surfing, cuenta además con el patrocinio de firmas y entidades como Gemswell Madrid, ION, la Mancomunidad de La Janda y Glassy Europe. El evento mantiene su compromiso con el deporte, el entorno natural y la promoción de la costa barbateña. A través de las redes sociales, la organización dará a conocer en los próximos días las fechas definitivas de la celebración y el programa de actividades complementarias.