La playa de El Palmar sigue siendo la élite para hacer surf en la costa de Cádiz

Si crees que este verano habías disfrutado de buenas sesiones de surf en El Palmar, es porque aún no ha llegado octubre. Ahora en otoño comienza la temporada de las olas más atrevidas en la costa de Cádiz, permitiendo a los surfistas disfrutar de unas sensaciones increíbles.

Una de las mejores playas para surfear es El Palmar y una de las que cuenta con más escuelas de surf. Así que, con motivo del Día Internacional del Turismo, la Comisión Permanente del Consejo Local de Turismo ha otorgado un merecido reconocimiento a la Asociación Escuelas de Surf Vejer Costa – El Palmar.

Con este reconocimiento ponen en valor su gran labor para promover el surf durante todo el año en la playa de El Palmar, fomentando un turismo saludable, sostenible y en armonía con el entorno. Además, destacan su implicación decisiva en ordenar y sentar las bases de la práctica del surf en esta playa, reconocida como el auténtico paraíso del surf en el sur de Europa, ya que, gracias a su situación privilegiada recibe los mejores swell del Atlántico, con olas constantes durante todo el año gracias a su orientación, el fondo marino y las corrientes.

La meca del surf en Cádiz

Una de las playas más ideales para surfear es El Palmar. Aquí encontrarás variedad de escuelas de surf, tiendas que cuentan con material para practicar este deporte y rincones donde compartir anécdotas, aventuras y experiencias con el resto de surfistas después de una buena sesión de surf. De hecho, esta playa vejeriega es conocida como la meca del surf en Cádiz gracias al ambiente que se respira en ella. Su fama le lleva a ser una de las playas más concurridas para la práctica de este deporte, por lo que tendrás que ser consciente que no será fácil disfrutar de algunos picos en soledad.

El Palmar no tiene nada que envidiar a las playas de Portugal. En esta playa de Vejer se encuentra el mejor fondo de arena y una de las olas de referencia para los surfistas de la provincia. Pero no solo despierta el interés de los locales, cada vez son más los surfistas que llegan desde otros rincones de España para disfrutar de una buena sesión de surf en este lugar mágico.

Gracias al clima primaveral que se disfruta en la provincia, podrás estar en el agua con un neopreno 3/2, aunque todavía la temperatura del agua, que oscila entre los 16º y los 23º en verano, permite que puedas surfear con una licra. Además, septiembre es ideal para visitar esta playa ya que no está concurrida y podrás surfear olas que rondan el medio metro y con poca fuerza. Con este calentamiento podrás prepararte para la temporada fuerte que arrancará en unos meses, saboreando el salitre, sintiendo las olas en tu cuerpo y dejándote llevar por los atardeceres más mágicos desde el mar.