Fue un campo de tiro del Ejército y hoy es una playa de cinco estrellas de la costa de Cádiz

La playa de Camposoto es la joya natural de la costa de Cádiz. Es una de las más extensas de todo el litoral, forma parte del Parque Natural Bahía de Cádiz, cuenta con una zona canina y un sendero que te llevará a descubrir su pasado histórico y militar, así como unas increíbles vistas al Castillo de Sancti Petri, al caño y las marismas.

Es uno de los destinos más espectaculares de San Fernando, pues esta playa virgen se extiende a lo largo de más de 6 kilómetros de fina arena dorada, ofreciendo un entorno natural único de dunas, marismas y una rica biodiversidad. Su ubicación estratégica, cerca del Castillo de Sancti Petri, y su pasado como campo de tiro militar, la convierten en un destino fabuloso para quienes buscan combinar mar, deporte e historia.

Estas características la han llevado, en estos días, a ser protagonista de Andalucía Directo, en un reportaje donde se explica que en los años 80 gran parte de Camposoto estaba reservada para uso militar, funcionando como un campo de tiro del Ejército español. Esta playa de arena dorada y fina fue escenario de maniobras y prácticas de tiro, con búnkeres y fortificaciones defensivas hasta que en 1989 se logró abrir al público.

Esta playa con Bandera Azul cuenta con un módulo adaptado ‘5 estrellas’, convirtiéndola en una de las playas más accesibles de todo el país para que todos puedan disfrutar de este entorno natural.

Qué hacer en Camposoto