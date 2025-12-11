Nico, un surfista gaditano que cumple el reto en redes sociales de surfear los 365 días del año: "Cada playa de Cádiz tiene su toque especial"

Si les dijera que tienen que ponerse un neopreno y lanzarse al mar con una tabla de surf todos los días, a pesar de la lluvia, la tormenta, el viento, el fuerte oleaje e incluso cuando no hay ni una ola… seguramente pensarían que estoy bromeando. Pues algo así debieron pensar los seguidores de Nico Pardo el día en el que anunció en sus redes sociales que comenzaría el reto de surfear los 365 días del año.

El 2 de diciembre de 2024 este joven surfista gaditano inició el reto de surfear todos los días a pesar de las condiciones del mar, el clima e incluso sus propias motivaciones personales. Dejando a un lado sus problemas diarios e integrando este reto a su rutina diaria, este instructor de surf comenzó una aventura que ya ha llegado a su fin. En TikTok e Instagram, (@nicosurferito), ha retransmitido durante este año cómo era el día a día de un surfista que ha demostrado que es capaz de remar contra viento y marea. Hablamos con él y sobre cómo ha sido esta experiencia:

Pregunta.– ¿Qué le motivó para comenzar el reto de surfear 365 días?

Respuesta.– Lo empecé por una falta de constancia y de mi nivel de surf. Notaba que no tenía apenas progresión, sumando que las pocas sesiones que tenía a la semana me dejaban agujetas. Esta idea se la vi a unos cuantos creadores de contenido (un alemán, un australiano y un chico de Canarias) que también estaban intentando realizar este curioso reto. Entonces ya ahí me hice la pregunta de… ¿Qué pasaría si surfeo todos los días? ¿Cómo sería mi progresión en cuanto a nivel de surf? ¿La gente lo apoyaría? Al final fue más un impulso de decir venga, voy a hacerlo y lo que tenga que ser, será.

P.– ¿Qué ha sido lo más duro del reto?

R.– Llevar en mi día a día estudios, trabajo y reto sacrificando muchas veces horas de sueño y vida social. Económicamente ver que te resta, en vez de que te sume… Surfear con neoprenos rotos en épocas de mucho frío y tener sesiones donde podías coger una pulmonía perfectamente. Incluso dos veces acabé en el hospital por lesiones de espalda. Días que no había absolutamente nada de olas y tenía que rascar algo de donde no había. O simplemente, días que no te encuentras bien anímicamente y tener que fingir que estás “bien” delante de cámaras.

P.– ¿Y lo mejor?

R.– He recibido apoyo en el reto y la comunidad que hemos ido creando. Ser la inspiración de bastante gente para adentrarse en este mundillo e iniciarse en él. Que con un vídeo diario ayude a muchas personas a “desconectar” un ratito de su día a día. Conocer personas nuevas y vivir experiencias increíbles con ellas. Crear una disciplina y constancia en mi vida, además de madurar como persona. Poder convertir mi hobbie que es surfear y grabar vídeos como un “trabajo” y proyecto de futuro.

P.–¿Qué aprendizaje se ha llevado de todo esto?

R.– He mejorado mi disciplina y mi constancia. He aprendido que si realmente quieres algo en la vida tienes que trabajarlo porque si no es con esfuerzo y dedicación, nadie te va a regalar nada en la vida.

P.– ¿Cómo ha logrado tener constancia a pesar de las condiciones del mar y del tiempo?

R.– Por cabezonería. Una vez que comienzo algo se me mete en la cabeza querer terminarlo sí o sí. Además, el apoyo de mi familia, amigos y seguidores durante el reto ha sido lo que realmente más me ha impulsado a terminarlo.

P.– ¿En qué playas ha estado surfeando estos 365 días? ¿Cuál es su favorita?

R.– Aunque me hubiera encantado haber podido viajar un poco más, la mayor parte de días surfeaba en Cádiz. Santa María del Mar, Cortadura, Roche, Las Redes, El Palmar, Tarifa, La Caleta, el Río San Pedro… Pero también he podido ir a sitios como Bilbao en los que estuve en Sopelana y la Salvaje. Playas más que preciosas y baños increíbles. Y, por último, en Lanzarote. Es como mi segunda casa, ya que tengo familia allí desde hace años y mínimo me suelo hacer 1-2 viajes al año. Mi favorita es Famara, aunque yo sea de Cádiz. Desde que empecé a surfear es la playa donde más he podido desconectar y más feliz me he sentido. Su agua cristalina, el risco de Famara y el paisaje volcánico hace que esta playa sea para mí, mi favorita.

P.– ¿Qué playa de Cádiz tiene la mejor ola?

R.– Depende de muchos factores, cada playa tiene una ola totalmente diferente a otra. Mas rápida, tubera, larga… Yo siempre digo que cada playa de Cádiz tiene su toque especial, que para gusto personal de cada surfista la convierte en la “mejor ola”.

P.– ¿Qué le recomienda a alguien que quiere probar el surf pero no termina de dar el paso?

R.– Muchas veces no damos el salto a hacer planes solos por “miedo” a qué dirán los demás. Este deporte es para divertirse y conectar con el mar. La finalidad es olvidarte de todos tus problemas y dejarlos fuera en la orilla, por eso la mayoría acaba enganchándose a este deporte. Le diría que no tenga miedo, pero sí respeto. No puedes empezar a lo loco, siempre con paciencia y respetando el mar. Es nuestra zona de desconexión, pero no deja de ser un deporte de riesgo y siempre tienes que entrar siendo consciente si estás preparado para ese día o no. Es importante también respetar la playa y su gente.

P.– ¿Cómo ha sido la acogida de este reto entre los surfistas locales?

R.– Fue bastante buena, la verdad. Aunque más de una vez me he topado en redes sociales con el típico “valiente” que se esconde detrás de una pantalla y te dice de todo sin mostrar su perfil real, pero dentro del agua siempre han sido muy respetuosos conmigo y me han dado ánimos. También me ha hecho ilusión que padres surfistas locales que no saben nada de redes me mencionen que a sus hijos les encantan mis vídeos y que son como muy “fanes” mío. Al fin y al cabo, eso demuestra que la comunidad surfera de Cádiz es bastante sana y buena.

P.– ¿Qué supone terminar este reto?

R.– Demostrar que si te propones algo, lo puedes conseguir. Obviamente he tenido días muy buenos, pero tengo que admitir que he tenido días malísimos. Problemas que me han pasado en mi vida de los que no te apetecen ni salir de casa por semanas. Y ver como saco las fuerzas para poder salir de casa y seguir con mi día a día pese los problemas, hace que me enorgullezca de mí mismo. Supone también el ver como el Nico del pasado ha crecido y madurado en tan solo un año. Que ha conseguido superar muchísimos miedos y complejos que tenía. El reforzar el círculo familiar y de amigos. Tener las cosas claras en su vida. Aprender a quererse a uno mismo y no depender de nadie.

P.– ¿Qué será lo próximo?

R.– Me encantaría viajar y surfear por todas las playas del mundo, aunque ahora lo veo un poco complicado. Así que seguiré creciendo con mi comunidad, subiendo blogs a mis redes sociales y trabajando en mi página web. También quiero ayudar a mi público para poderse meterse en el agua y que aprenda este deporte. Pero lo más importante es poder disfrutar como hasta ahora de crear contenido y, sobre todo, del surf.