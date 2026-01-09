Una jornada de limpieza en la playa de la Hierbabuena para su puesta a punto antes del gran campeonato de surf en Barbate

El XII Open Surf Yerbabuena volverá a celebrarse en la playa de la Hierbabuena, con un período de espera que se abrirá el 15 de enero y se prolongará hasta el 15 de marzo. Para que este enclave natural de Barbate esté a punto para recibir a los surfistas de élite, se ha convocado una nueva jornada de limpieza de la playa de la Hierbabuena y del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.

La Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barbate, junto a la organización del XII Open Surf Yerbabuena, ha convocado una jornada de limpieza en la Playa de la Hierbabuena, que se celebrará el próximo sábado 17 de enero, a partir de las 10.00 horas. Esta iniciativa tiene como objetivo la puesta a punto de este enclave natural de cara a la celebración del XII Open Surf, así como fomentar la concienciación ambiental y el cuidado del litoral entre la ciudadanía.

La concejala de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Gema Rivera, ha subrayado la importancia de esta acción, recordando que el evento deportivo se desarrolla en “un paraje de gran valor paisajístico, incluido en el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate”. En este sentido, la edil ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana, invitando a asociaciones, colectivos y vecinos a sumarse a esta jornada para “contribuir a que nuestra playa luzca en las mejores condiciones posibles para acoger a deportistas procedentes de todo el mundo”.

Asimismo, desde la organización del XI Open Surf Yerbabuena se ha informado que el periodo de espera del campeonato se abrirá el 15 de enero de 2026 y se prolongará hasta el 15 de marzo de 2026, seleccionándose dentro de ese intervalo los dos mejores días de competición, de lunes a domingo, en función de que se den olas de calidad y condiciones meteorológicas favorables, sin lluvias ni inclemencias, debido a la singular ubicación del enclave.