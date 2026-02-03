Este pueblo de Cádiz vivirá un Carnaval inolvidable: degustaciones gastronómicas, actuaciones y una escuela de estribillos para aprender a cantarlos

Los pueblos blancos de Cádiz también se preparan para disfrutar de un carnaval inolvidable. Más allá de las actividades programadas en las ciudades de la Bahía de Cádiz, la sierra gaditana también vive su Carnaval con mucha tradición, color, música y alegría.

Uno de estos pueblos es Alcalá del Valle, que vivirá su carnaval por todo lo alto. El arranque de su programación comenzará con la tradicional Chochá, el próximo 15 de febrero, como antesala a todo lo que se vivirá días más tarde. Durante este día la plaza Fuente Grande se llenará de ambiente a partir de las 12:30 horas y habrá degustaciones de chorizos y altramuces, así como actuaciones carnavalescas:

13:00 horas. La Comparsa del Jona de Cádiz ‘El Manicomio’

15:30 horas. Chirigota de Algeciras de Juan Guerrero, ‘A quien le importa’

16:30 horas. Comparsa juvenil de Alcalá, ‘La Garra’

17:30 horas. Comparsa de Cádiz de Nene Cheza, ‘Los pájaros carpinteros’

18:30 horas. Tirada de Búcaros

Aprende a cantar estribillos

Los días 16, 17 y 18 de febrero habrá una Gran Escuela de Estribillos para aprender estribillos y cantarlos. Así que, si quieres aprender los estribillos más pegadizos del carnaval, apúntate y participa. Los ensayos serán durante esos tres días en el salón de actos del colegio público de Manuel Portales, de 17:00 a 19:00 horas, mientras que el 19 de febrero a las 17:00 horas será la Galita del Carnaval.

Gala y Cabalgata de Carnaval

En cuanto al 20 de febrero, tendrá lugar la Gala de Carnaval a las 20:30 horas en el salón del recinto ferial para presentar el cartel, carnavalero del año y la coronación de Serranas. A las 21:30 horas será el pregón del carnaval, que correrá a cargo de Mario Molinillo Romero.

Una vez celebrado el pregón habrá actuaciones carnavalescas a las 22:30 horas, con la chirigota de Cádiz ‘Los desconfiáos’, a las 23:30 horas la comparsa juvenil alcalareña ‘La Garra’, a las 00:30 horas el cuarteto alcalareño ‘Los que se apuntan a un bombardeo’ y a las 01:30 horas la comparsa de la cantera ‘Los Locos’. Las entradas para la gala tendrán un precio de 5 euros y se venden de manera anticipada.

El sábado 21 de febrero a las 16:00 horas será la Gran Cabalgata de Carnaval, con salida desde el centro cívico y finaliza en el Recinto ferial, donde tras la deliberación del jurado se entregarán los premios. Habrá charangas, animadores, disfraces, murgas callejeras, carrozas y la música estará a cargo de DJ Mazito. También habrá un concurso de disfraces y animación, con premios en metálico. Podrás apuntarte enviando un WhatsApp al teléfono 607411913, hasta el 19 de febrero.

Ya por la noche, será la fiesta de disfraces a partir de las 21:00 horas, tras la llegada de la cabalgata y la entrega de premios. Será en el Salón Multiusos del Recinto Ferial y la música estará a cargo de DJ Sabo, DJ Vera y DJ Casta.