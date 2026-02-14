Fue el primer pueblo mágico de Cádiz y celebra uno de los carnavales más importantes de la provincia: programa completo de esta fiesta de Interés Turístico de Andalucía

En la provincia de Cádiz el carnaval se vive a lo grande. Es la fiesta por excelencia de los municipios gaditanos, sobre todo de la ciudad de Cádiz, que cuenta con uno de los más importantes de España, declarados de Interés Turístico Internacional. Sin embargo, en la provincia existe otra gran fiesta que no pasa desapercibida para los amantes de esta festividad, y es el Carnaval de Chipiona.

Esta localidad costera, integrada en la Red Pueblos Mágicos de España, cuenta con un carnaval que está declarado Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, consolidándose como uno de los más destacados de la provincia gaditana. Su entorno costero, su apuesta por la gastronomía y sus diversas actividades, hacen de él una cita imperdible desde este sábado, 14 de febrero. Toma nota de todos los actos, actuaciones, degustaciones gastronómicas y demás actividades de la programación 2026.

SÁBADO 14 DE febrero de 2026

12:00 horas. Plaza de Andalucía. III Gran Guisotá . Organiza: Asociación El Tangai.

. Organiza: Asociación El Tangai. 13:00 horas. Calle Víctor Pradera, 14. La Paviá. Organiza: bar Hnos. Gómez.

Organiza: bar Hnos. Gómez. 13:00 horas. Calle Ntra. Sra. de la O, 3. La Pepitá. Organiza: Peña Alquindoi.

Organiza: Peña Alquindoi. 13:00 horas. Calle Ntra. Sra. de la O, 3. VIII Gran Cachitá . Organiza: Asociación Cultural Carnavalesca “Tó a úrtima hora”.

. Organiza: Asociación Cultural Carnavalesca “Tó a úrtima hora”. 13:00 horas. Patio San Luis – XXXVI Pregón de la Plaza Vieja, a cargo de Manuel González Caraballo “Titi”. Organiza: A.VV. Atlántico-El Barrio. Colabora: Delegación de Fiestas.

Organiza: A.VV. Atlántico-El Barrio. Colabora: Delegación de Fiestas. 13:00 horas. Plaza San Miguel. Ajo Solidario . Organiza: Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer.

. Organiza: Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. 13:00 horas. Zona Centro. Arroz Mizto y Gran Poleá. Organiza: Peña El Café de Media Tarde.

Organiza: Peña El Café de Media Tarde. 13:30 horas. Plaza de Abastos. Gran Paella. Organiza: Asociación Chipiona entre sabores.

Organiza: Asociación Chipiona entre sabores. 13:30 horas. Avda. de regla. XIX Carne al Moscatel. Organiza: Cooperativa Católico Agrícola.

Organiza: Cooperativa Católico Agrícola. 14:00 horas. Calle Ntra. Sra. de la O, 15. La Tortilllá . Organiza: Peña Cadista.

. Organiza: Peña Cadista. 14:00 horas. Avda. Sanlúcar Bda. 18. La Gambá. Organiza: Bar La Mar de Gambas.

DOMINGO 15 DE FEBRERO

13:00 horas. Curva Pozo Romero. XX Chorizá. Organiza: Agrupación Scipionis.

LUNES 16 DE FEBRERO

17:00 horas. Plaza de Andalucía. Fiesta Infantil. Organiza: Delegación de Fiestas. Gran Merengada (ofrece Joselito ‘El Chato’)

Organiza: Delegación de Fiestas. Gran Merengada (ofrece Joselito ‘El Chato’) 21:30 horas. Plaza Pío XII. XXXI Concurso de Popurrit – Manuel Camacho Francés ‘El Chusco’. Organiza: Asociación ‘Las Coplas’. Colabora: delegación de fiestas.

MARTES 17 DE FEBRERO Y MIÉRCOLES 18

21:30 horas. Plaza Pío XII. XXXI Concurso de Popurrit – Manuel Camacho Francés ‘El Chusco’. Organiza: Asociación ‘Las Coplas’. Colabora: Delegación de Fiestas.

JUEVES 19 DE FEBRERO

19:00 horas. Calle Ntra. Sra. de la O, 19. Pregón de la Peña Peñita.

VIERNES 20 DE FEBRERO

10:00 horas. Plaza de Andalucía. Carnavalito infantil. Organiza: delegación de educación.

SÁBADO 21 DE FEBRERO

12:30 horas. Calle Víctor Pradera. Frente entrada plaza de Abastos. III Gran Mascotá . Organiza: esperanza Canina Chipiona.

. Organiza: esperanza Canina Chipiona. 12:30 horas. Calle Víctor Pradera (junto BBVA). Jamoná Solidaria. Organiza: Asociación Solidaria ‘La Percha Verde’.

Organiza: Asociación Solidaria ‘La Percha Verde’. 13:00 horas. Calle Ntra. Sra. de la O, 3. XIII Gran Sardiná . Organiza: Asociación Cultural Carnavalesca “Tó a úrtima hora”.

. Organiza: Asociación Cultural Carnavalesca “Tó a úrtima hora”. 13:00 horas. Paseo Costa de la Luz, 27. II Gambá . Organiza: Cervecería Duna.

. Organiza: Cervecería Duna. 13:00 horas. Víctor Pradera, 23. V Gran Paviá. Organiza: Bar El Bodegón.

Organiza: Bar El Bodegón. 13:30 horas. Plaza San Miguel . Papas con carne . Organiza: PSOE Chiclana.

. Organiza: PSOE Chiclana. 14:00 horas. Avda. Félix Rodríguez de la Fuente. La Hamburguesería. Organiza: Karnival Burger.

Organiza: Karnival Burger. 16:00 horas. Calle Padre Lerchundi. XLI Poleá con Coscorrones. Organiza: Peña Cruz del Mar.

Organiza: Peña Cruz del Mar. 22:00 horas. Orquesta en plaza Pío XII. Organiza: delegación de Fiestas.

DOMINGO 22 DE FEBRERO