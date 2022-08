Cinco planes para conocer Cádiz este verano

Cádiz ofrece multitud de planes para aquellos viajeros que visitan nuestra provincia cada verano. Si eres un enamorado del mar no debes dejar de navegar por la bahía para ver los pueblos asomados a la misma, o incluso animarte a salir en un barco para observar ballenas y delfines.

Si prefieres un plan más tranquilo, no te preocupes porque también lo pasarás en grande realizando visitas guiadas basadas en la historia de Cádiz, realizando alguna cata en una bodega o un paseo gastronómico por los bares y tabernas con más solera.

Disfrutar de sus playas

Las playas gaditanas se pueden disfrutar de muchas maneras, paseando por kilómetros y kilómetros de arena fina y dorada, sentándose en un chiringuito para degustar la gastronomía más deliciosa con vistas al mar o con actividades trepidantes en el Atlántico. Para quienes no conciben estar tumbados en la toalla todo el día tomando el sol existen opciones tan divertidas y adrenalíticas como el skibus o las rutas neumáticas.

Hacer surf en Cádiz

Tanto si ya eres un experto cabalgando sobre las olas como si comienzas a hacer tus pinitos en el surf, la costa gaditana tiene un hueco para ti. Por las características del viento y del mar, practicar surf en Cádiz es una actividad muy emocionante que disfrutarás sobre todo en el entorno de Tarifa. Y si aún no conoces el kitesurf, no dudes en dirigirte a las playas de los Lances y Valdevaqueros para empezar a hacer tus pinitos con las cometas. Sin duda, será una experiencia inolvidable.

Paseo en barco por Cádiz

Sentir la brisa del mar desde la cubierta de un barco mientras se disfruta de preciosas vistas de la costa de Cádiz puede ser la mejor manera de empezar cualquier día en el sur de España. Las opciones a la hora de navegar son muchas, desde subir a un ferry que lleve desde Cádiz a El Puerto de Santa María hasta contratar un paseo en barco en Cádiz que te lleve durante todo el día por los rincones más bonitos y secretos del litoral. No dejes de sugerir al capitán que se acerque al islote de Sancti Petri, envuelto en leyendas y con unos preciosos perfiles al atardecer.

Ver ballenas y delfines

Una de las atracciones más excitantes en las escapadas familiares consiste en salir a navegar para observar ballenas y delfines en su hábitat natural. Aquí hay una importante población de cetáceos residentes (fundamentalmente delfines y ballenas piloto) y, además, entre la primavera y el verano pasan por aquí nutridas de colonias de orcas, cachalotes y rorcuales durante sus migraciones entre el Mediterráneo y el Atlántico.

Visitar bodegas en Cádiz

Si no estás muy introducido en el mundo del enoturismo, una buena forma de empezar a conocerlo es realizando una visita guiada a alguna bodega. ¿Dónde las encontrarás? Aunque te sorprenda, existen bodegas en varias poblaciones de Cádiz que ofrecen diferentes tipos de vino, como manzanilla, fino, moscatel, oloroso, amontillado, etc. Algunas que te pueden interesar son la de Osborne, en El Puerto de Santa María; Barbadillo, en Sanlúcar de Barrameda; y Sanatorio, en Chiclana.