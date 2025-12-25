Podría ser una película de Navidad de Netflix, pero este pueblo blanco de Cádiz se convirtió en una postal navideña tras una nevada histórica

Los primeros copos de nieve que cayeron el pasado domingo, 21 de diciembre, en la Sierra de Grazalema han traído al recuerdo la bella estampa navideña que suele acontecer en la Sierra de Cádiz cuando nieva. Por su situación geográfica y por ser el pueblo de Cádiz donde más llueve, Grazalema sigue siendo uno de los lugares donde se deja ver la nieve, pero no es el único pueblo de Cádiz que disfruta de esta bella postal navideña.

“Esto no es una peli de Navidad en Netflix ni un truco de Inteligencia Artificial. Esto pasó de verdad: en 2017, Setenil de las Bodegas se cubrió de blanco con una nevada histórica”, recuerdan desde Turismo de Setenil de las Bodegas. En esta publicación de Facebook, recuerdan con humor que “hacía más frío que en la comunión de Pingu SD, pero el espectáculo fue tan mágico que nadie quiso perderse el momento”.

Tal y como puede verse en estas imágenes de Mario G. Vargas, compartidas por Turismo de Setenil de las Bodegas, ese día la nieve cubrió de blanco las casas cuevas del pueblo, dejando las calles como si fueran una postal y recuerdos que todavía sacan una sonrisa a los vecinos que pudieron vivir este momento tan especial.

Exactamente sucedió el 19 de enero de 2017, cuando una ola de frío siberiana dejó carreteras cortadas, mucho frío y los pueblos de Cádiz cubiertos de nieve. Grazalema, Villaluenga, Benaocaz, Bornos, Algodonales, Ubrique, Algar, Zahara de la Sierra, Olvera, El Gastor, Torre Alháquime, Prado del Rey, El Bosque, Alcalá del Valle, zonas de Arcos y Setenil de las Bodegas, fueron los municipios de Cádiz que vivieron esta nevada histórica que no sucedía desde hacía años.