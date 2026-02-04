El museo al aire libre más famoso de Europa está a unos minutos de Vejer y celebra 25 años de arte contemporáneo en el paisaje

La Fundación Montenmedio Contemporánea celebra este año su 25 aniversario como uno de los proyectos de arte contemporáneo más singulares del panorama andaluz y español. Para conmemorarlo, la Fundación pondrá en marcha un año especial de actividades, eventos y nuevas incorporaciones artísticas que tendrá su primer hito el próximo 21 de febrero, con la presentación de una nueva instalación firmada por el artista Rafa Munárriz, ganadora del I Certamen de producción de Artes Plásticas de 2025, organizado por la fundación.

Esta inauguración marcará el inicio oficial de la efeméride y funcionará como pistoletazo de salida de un año concebido como una oportunidad para subrayar la trayectoria de un modelo que ha servido para resaltar a la provincia de Cádiz en el mapa del arte contemporáneo. “Estos 25 años reflejan una trayectoria construida, desde la constancia y el rigor, que ha contribuido de forma significativa al ecosistema del arte contemporáneo español desde la periferia. Es una fecha para celebrar como esta institución se ha consolidado como un gran referente en el sur de Europa por su capacidad de generar diálogo, impulsar nuevas miradas y mantener una relación viva con su contexto social y natural”, asegura la directora de la entidad, Rocío Gutiérrez.

El primer acto del año conmemorativo tendrá lugar el 21 de febrero, con la incorporación de una nueva instalación escultórica al conjunto permanente de la Fundación. La obra estará firmada por Rafa Munárriz (Tudela, Navarra, 1990), uno de los artistas españoles más destacados de su generación, cuya práctica se centra en la escultura y en la investigación de los procesos industriales, la estructura y el espacio.

Munárriz trabaja habitualmente con materiales procedentes del entorno urbano —estructuras metálicas, elementos industriales o arquitectónicos— para reflexionar sobre los límites, los recorridos y las tensiones que articulan la ciudad contemporánea. Su trabajo se ha expuesto en centros y programas de referencia en España y en el extranjero y ha seleccionado en convocatorias como Injuve o la Beca Fundación Botín. Además, ganó el I Certamen de producción de Artes Plásticas de 2025, organizado por la Fundación Montenmedio Contemporánea en 2025.

Arte contemporáneo entre pinares costeros

Fue en el año 2001 cuando la Fundación NMAC inició un proyecto pionero basado en la integración del arte contemporáneo en mitad del paisaje natural. El lugar escogido fue la Dehesa de Montenmedio, en el término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz), un paraje de gran belleza natural situado en las inmediaciones del Parque Natural de la Breña. Entre pinares costeros y acantilados atlánticos y a diferencia de los formatos museísticos tradicionales, la entidad propone un espacio de arte al aire libre en el que las obras se conciben específicamente para el lugar, atendiendo a la topografía, la vegetación, la luz y las condiciones del entorno.

A lo largo de estos 25 años, la Fundación ha producido más de 40 proyectos artísticos site-specific, de los cuales más de una veintena permanecen instalados de forma permanente, mientras configuran un recorrido artístico que dialoga con el paisaje. La colección reúne intervenciones de gran escala que exploran la relación entre escultura, arquitectura y paisaje, y que solo pueden entenderse plenamente en diálogo con su emplazamiento. De hecho, cada una de las obras que componen la colección mantiene una estrecha relación con el entorno que el espectador debe descubrir por el bosque mediterráneo.

La relevancia del proyecto se refleja también en los artistas que han trabajado en Montenmedio. La colección permanente incluye obras de figuras fundamentales del arte contemporáneo como Marina Abramović, referente internacional del arte de acción; Sol LeWitt, uno de los nombres clave del minimalismo y el arte conceptual; u Olafur Eliasson, conocido por sus instalaciones vinculadas a la percepción y los fenómenos naturales. Junto a ellos, conviven proyectos de Maurizio Cattelan, Jeppe Hein o Roxy Paine, así como de artistas españoles como Pilar Albarracín y Cristina Lucas, cuyas obras introducen lecturas críticas sobre cultura, identidad y memoria. Esta combinación ha consolidado a la Fundación NMAC como un espacio de producción artística con una clara proyección internacional.

El aniversario de la Fundación se plantea como un proceso sostenido a lo largo de este 2026. Tras la inauguración del 21 de febrero, el programa conmemorativo continuará a lo largo del año con nuevas actividades culturales dirigidas a distintos públicos, con la idea de reforzar la dimensión de la Fundación como espacio de reflexión y experiencia contemporánea. “Este 25 aniversario es, sobre todo, una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con el arte contemporáneo y con los artistas, entendiendo la Fundación como un espacio de reflexión y producción cultural”, remacha Gutiérrez.