La guía definitiva para conocer las aves de Chiclana: una ciudad clave para las rutas migratorias que conectan Europa y África

Si eres amante de las aves, de su observación, deberás saber que Chiclana es el lugar perfecto para el avistamiento ornitológico. El entorno natural de esta ciudad de la Bahía de Cádiz es un ‘observatorio’ que se ubica en uno de los grandes escenarios ornitológicos del sur de Europa, a las puertas del Estrecho de Gibraltar e integrado en ese mágico laberinto de playas, salinas, esteros, pinares y humedales que dan vida al Parque Natural Bahía de Cádiz.

Cada temporada, la costa de Chiclana es testigo de excepción de los grandes desplazamientos migratorios de una gran variedad de aves, espectáculo que reúne a numerosos apasionados de la ornitología, tanto nacionales como internacionales, en puntos tan emblemáticos como la Torre del Puerco o las salinas de Sancti Petri.

Este paso migratorio cobra especial protagonismo con una especie en particular, la espátula, ya que el cielo chiclanero se convierte en el lugar de paso del vuelo de estas aves entre Europa y África. Pero no es la única especie: charranes, gaviotas, garzas, chorlitejos, cormoranes, flamencos, cigüeñas blancas y garzas imperiales, son algunas de las aves que habitan en el Paraje Natural Marismas de Sancti Petri, Complejo Endorreico de Chiclana, Reserva Concertada Laguna de la Paja, pinares de La Barrosa, De El Hierro y Claverán y los alcornocales del Pago del Humo.

Una guía para conocer las aves de Chiclana

Para conocer más a fondo las aves que habitan en Chiclana, el alcalde de la localidad, José María Román, ha presentado la Guía de Aves de Chiclana, obra de Ana Yanes, Humberto Gacio y Francis Silva, que tiene como objetivo fomentar el conocimiento, el respeto y la conservación de un patrimonio natural único, situado en un enclave esencial dentro de las rutas migratorias que conectan Europa y África.

Con este ejemplar, invita a descubrir y disfrutar de la riqueza natural de la zona. La guía está compuesta por 177 fichas, cada una explica de qué ave se trata, si son residentes o migrantes y dónde pueden ser vistas en Chiclana. Un libro, dedicado al ingeniero industrial Juan Gervilla Baena, que aspira a dar a conocer la importancia a nivel ornitológico que tiene la localidad, sin olvidarnos de que es “una guía divulgativa, con información valida, cierta y real y los autores han sabido captar el concepto, porque esta guía tiene todo lo que debe tener”, ha expresado el alcalde de Chiclana.

Además, el alcalde de la ciudad recordó que al litoral se le suman las extensiones de esteros y marismas y los vientos, así como una vegetación muy variada, lo que da una amplia variedad de especies. “Chiclana tiene un gran espacio ambiental, con su rica biodiversidad y esta guía saca a la luz algo que estaba escondido y que parece que no tenía valor”, ha incidido. También destacó la importancia que han tomado en este documento la Sociedad Gaditana de Historia Natural, en las personas de Paco Horta y Javier Ruiz, porque han sido importantes a la hora de que la guía avanzada.

Por otra parte, la delegada municipal de Turismo Sostenible, Manuela Pérez, señaló durante la presentación que la guía "refleja la cantidad de aves que hay en la ciudad". Además, se unirá al avento que se desarrollará en marzo, 'Avinsal', que versará sobre las aves, el vino y la sal.